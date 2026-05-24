東京Vvs横浜FM スタメン発表
[5.24 J1百年構想リーグ EAST第18節](味スタ)
※14:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 4 林尚輝
DF 6 宮原和也
DF 15 鈴木海音
MF 7 松橋優安
MF 8 齋藤功佑
MF 10 森田晃樹
MF 14 福田湧矢
MF 16 平川怜
MF 23 深澤大輝
FW 9 染野唯月
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 5 井上竜太
DF 22 内田陽介
DF 35 田邉秀斗
MF 24 仲山獅恩
MF 30 川村楽人
MF 40 新井悠太
FW 27 白井亮丞
FW 45 寺沼星文
監督
城福浩
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 朴一圭
DF 2 加藤蓮
DF 13 井上太聖
DF 17 ジェイソン・キニョーネス
DF 22 角田涼太朗
MF 6 渡辺皓太
MF 24 近藤友喜
MF 28 山根陸
MF 30 ユーリ・アラウージョ
MF 40 天野純
FW 9 谷村海那
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 33 諏訪間幸成
DF 35 関富貫太
MF 29 樋口有斗
MF 34 木村卓斗
FW 11 ジョルディ・クルークス
FW 19 テヴィス
FW 26 ディーン・デイビッド
FW 46 浅田大翔
監督
大島秀夫
※14:00開始
主審:荒木友輔
<出場メンバー>
[東京ヴェルディ]
先発
GK 1 マテウス
DF 4 林尚輝
DF 6 宮原和也
DF 15 鈴木海音
MF 7 松橋優安
MF 8 齋藤功佑
MF 10 森田晃樹
MF 14 福田湧矢
MF 16 平川怜
MF 23 深澤大輝
FW 9 染野唯月
控え
GK 21 長沢祐弥
DF 5 井上竜太
DF 22 内田陽介
DF 35 田邉秀斗
MF 24 仲山獅恩
MF 40 新井悠太
FW 27 白井亮丞
FW 45 寺沼星文
監督
城福浩
[横浜F・マリノス]
先発
GK 1 朴一圭
DF 2 加藤蓮
DF 13 井上太聖
DF 17 ジェイソン・キニョーネス
DF 22 角田涼太朗
MF 6 渡辺皓太
MF 24 近藤友喜
MF 28 山根陸
MF 30 ユーリ・アラウージョ
MF 40 天野純
FW 9 谷村海那
控え
GK 21 飯倉大樹
DF 33 諏訪間幸成
DF 35 関富貫太
MF 29 樋口有斗
MF 34 木村卓斗
FW 11 ジョルディ・クルークス
FW 19 テヴィス
FW 26 ディーン・デイビッド
FW 46 浅田大翔
監督
大島秀夫