「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が23日夕、Xを更新。一部業種に対し、私見をつづった。

ひろゆき氏は「食べ物を粗末に扱う飲食店、キャバクラやホストの風俗産業。違法では無いから取り締まられる事はない」と書き出した。

そして「けど、社会に影響力を持つ人が薦めるのはやめて欲しいなぁ、とは思う。個人の感想だけど、子供に堂々と説明出来ない産業は、日陰であるべき」と述べた。

この投稿に対し、一部ユーザーから「大人が楽しむ産業を『子供に説明できないからダメ』ってのもどうなんだろ 難しい所だねぇ」というコメントが寄せられると、ひろゆき氏は「レンタルビデオ屋の18禁コーナーに子供が入れないように、子供から見えないところにゾーニングされるべき派です」と返答していた。

この投稿に対し「今の時代、流行ってバズれば何でもOKみたいな風潮本当に止めて欲しいし それで認知を得てインプを稼げれば、お金が貰える。ていう構造もなくなって欲しい」「そうなんだよな、キャバクラ・ホスト、やりたきゃ自己責任でやればいいが、『キラキラしている』『みんな目指したいでしょ？』って勘違いが無理」「この意見が世の中のまともな人間の総意だと思います 結局は判断力がまだ育ち切ってない子供にどんな影響を及ぼすのかって部分をこの手の人達は全く想像できてない」「子どもに上手く説明できない職業をテレビやSNSで『すごい人』『成功者』『憧れの存在』として持ち上げるのは、かなり危うい」などとさまざまな反響の声が寄せられている。