ソフトバンクは２３日、福岡市内のホテルで「ＦＵＫＵＯＫＡ ＯＨ ＳＡＤＡＨＡＲＵ ＬＥＧＡＣＹ ＰＲＯＪＥＣＴ（王レガシープロジェクト）」の発足会見を実施した。

王貞治球団会長をはじめ、城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）、日本ハム戦を終えたばかりの小久保裕紀監督らレジェンドが多数出席。発起人である城島ＣＢＯがプロジェクトの新企画発表などを行い、王会長も「野球人として長年歩んできましたけど、こんなにうれしいことはありません」となど挨拶した。

また、プロジェクトが青少年の育成や、ソフトバンクのさらなる発展につながるように願い「私もこういう年齢になりましたので、いずれは旅立たなきゃいけないと思いますが、残りの少ない人生を、また大いに胸を膨らませまして、野球とともに歩んでいきたいと思います」と言葉をつないだ。

登壇者は以下の通り。

・王貞治取締役会長

・後藤芳光代表取締役社長ＣＥＯ兼オーナー代行

・太田宏昭代表取締役専務ＣＯＯ

・三笠杉彦取締役ＧＭ

・城島健司ＣＢＯ

・小久保裕紀監督

・斉藤和巳２軍監督

・和田毅球団統括本部付アドバイザー

・秋山幸二氏

・工藤公康氏

・藤本博史氏

・井口資仁氏

・デニス・サファテ氏

・攝津正氏

・内川聖一氏