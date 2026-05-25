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「あと5キロは絞ろうと…」高須幹弥が明かす意外な減量食とジュラシックカップへの本気度

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

高須幹弥氏が「【恐竜先輩】親友のジュラシック木澤にポージング指導してもらいました【ボディビル】」を公開した。プロボディビルダーのジュラシック木澤氏のジムを訪れた高須氏は、8月に開催される大会への出場を報告するとともに、「あと5キロは絞ろうと思っている」とストイックな減量計画を明かした。



動画は、高須氏がリニューアルされた木澤氏のジム「ジュラシックアカデミー」を訪問する場面からスタート。冒頭、木澤氏が「マシン1台差し入れいただけるということで」と唐突な冗談を飛ばすと、高須氏は口元を押さえて苦笑いを浮かべ、「たまげたなぁ」と反応。長年の親友同士ならではのユーモア溢れる掛け合いで場を和ませた。



中盤では、8月に名古屋で開催される「ジュラシックカップ」の1on1トーナメントへの出場に向けた話題に。現在の肉体の仕上がりを問われた高須氏は、シャツをまくり上げて腹筋を披露し、「あと5キロは絞ろうと思っている」と宣言した。減量中の食事管理については、基本は妻の手料理で調整しつつも、「週に2回は朝マックでハンバーガーを食べる」という独自のスタイルを取り入れていることを明かした。



終盤にかけて、高須氏はウェアを脱いでポージングのチェックを実施。「ポーズを取る時は、まず足から決める」という木澤氏からの的確なアドバイスに対し、高須氏は真剣な表情で筋肉を収縮させていく。自身のトレーニング方針について「重量にこだわらず、なるべく筋肉に効かせるようにしている」と語る場面もあり、一つひとつの動きを探求する競技者としてのストイックな価値観を覗かせた。



動画の最後には、木澤氏から直接脚のトレーニング指導を受ける流れとなり、次の展開への期待を抱かせた。医学博士としての多忙な日常を送りながらも、ボディビルに全力を注ぐ高須氏の情熱と、二人の深い信頼関係が如実に表れた対談となっている。