¸¶ºàÎÁÈñ¹âÆ¤Ç·Ð±Ä°²½ »³·Á»Ô¤Î°û¿©Å¹±¿±Ä¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È»³·Á¡×¤¬»ö¶ÈÄä»ß
»³·Á»Ô¤Ç°û¿©Å¹¤äÅÚ»ºÉÊ¾®Çä¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È»³·Á¡×¤¬¡¢»ö¶È¤òÄä»ß¤·¡¢¼«¸ÊÇË»º¿½ÀÁ¤Î½àÈ÷¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Äë¹ñ¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯»³·Á»ÙÅ¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö¶ÈÄä»ß¤·¤¿¤Î¤Ï»³·Á»Ô¾ëÆîÄ®¤Î°û¿©¡¦ÅÚ»ºÉÊ¾®Çä¶È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È»³·Á¡×¤Ç¤¹¡£2026Ç¯5·î14Æü¤Þ¤Ç¤Ë»ö¶È¤òÄä»ß¤·¡¢¼«¸ÊÇË»º¿½ÀÁ¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È»³·Á¡×¤Ï2009Ç¯8·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢»³·Á»ÔÆâ¤Ç¡Öµï¼ò²° ÂçÅýÎÎ »³·Á±ØÁ°Å¹¡×¤ä¡Ö¶¾ÇþÁ° ÂçÅýÎÎ¡×¡¢´Ñ¸÷»ÜÀßÆâ¤ÎÅÚ»ºÊªÅ¹¡Ö¤ª¤ß¤ä¤²½è ¤¢¤¬¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼çÎÏ¤À¤Ã¤¿¡Ö¤½¤Ð½è ¹È»³¿å¡×¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²óÉü¤·¡¢2024Ç¯7·î´ü¤Ë¤ÏÇ¯¾¦Ìó7500Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸¶ºàÎÁÈñ¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤ÇÀÖ»ú¤¬Â³¤¡¢ºÄÌ³Ä¶²á¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼çÎÏÅ¹ÊÞ¤¬´Ñ¸÷»ÜÀß¤È¤Î¥Æ¥Ê¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤º¡¢2025Ç¯2·îËö¤ÇÊÄÅ¹¤·¤¿¤³¤È¤â·Ð±Ä¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¿·Å¹ÊÞ¤ò½ÐÅ¹¤·¤¿¤â¤Î¤Î¶ÈÀÓ¤Ï²óÉü¤»¤º¡¢2025Ç¯7·î´ü¤ÎÇ¯¾¦¤ÏÌó5300Ëü±ß¡¢Åö´ü½ãÂ»¼º¤ÏÌó700Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¡¢»ñ¶â·«¤ê¤¬¸Â³¦¤ËÃ£¤·¤¿¤¿¤á¡¢»ö¶È·ÑÂ³¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉéºÄÁí³Û¤Ï2025Ç¯7·î´üËö»þÅÀ¤ÇÌó5500Ëü±ß¤Ç¡¢º£¸åÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£