「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午前１０時現在で、アイスタイル<3660.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



８日に２６年６月期第３四半期累計（２５年７月～２６年３月）の連結決算を発表して以降、下値模索の展開となったことが売り予想数上昇につながっているもよう。ただ、きょうの株価は前日に年初来安値となる３６２円をつけた反動から３日ぶりに反発している。



第３四半期累計の連結営業利益は、マーケティング支援事業が牽引する形で前年同期比２３．０％増の２８億８４００万円で着地。ただ、通期の連結営業利益予想は従来通り前期比２０．１％増の３８億円で据え置いている。



出所：MINKABU PRESS