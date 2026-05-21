不二家から「ハローキティ＆マイメロディチョコ（日焼けシリーズ）」が期間限定で登場！

日焼けした「ハローキティ」と「マイメロディ」の、平成レトロ満載なかわいい棒付きチョコレートです☆

不二家 サンリオ「ハローキティ＆マイメロディチョコ（日焼けシリーズ）」

参考小売価格：オープンプライス

発売日：2026年6月2日（火）全国発売

中味仕様：準チョコレート

表示内容量：20g（2本）

サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」と「マイメロディ」の、棒付きチョコレートのアソートが期間限定で登場。

「ハローキティ」と「マイメロディ」の顔を4色のチョコレートを使って表現したかわいらしい日焼けデザインは、夏を迎えるこの時期にぴったりです。

ハイビスカスやヒョウ柄など、夏らしい雰囲気と平成レトロの懐かしさを盛り込んだ台紙デザインは全8種がそろいます。

また、パッケージ裏面には「ハローキティ」と「マイメロディ」に関するクイズ付きです☆

日焼けした「ハローキティ」と「マイメロディ」の夏らしい雰囲気と平成レトロの懐かしさが楽しい棒付きチョコ。

不二家の「ハローキティ＆マイメロディチョコ（日焼けシリーズ）」は、2026年6月2日（火）より全国で販売開始です。

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