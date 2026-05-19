MOONDROPは、オープンワールドアクションRPG『鳴潮（Wuthering Waves）』とコラボレーションしたハイブリッドデュアルドライバー搭載のHi-Fi音質イヤーカフイヤホン「U.C.T.S.」を、5月19日に発売する。価格は10,800円（税込）。

【画像あり】「漂泊者」をイメージした本体・コラボ限定特典

「U.C.T.S.」は、ゲーム設定に着想を得た回転式充電ケースを採用し、各部品のディテールを磨き上げることで滑らかな操作感を実現した製品。RFエンジニアリングチームが新規設計したアンテナコンポーネントにより、イヤーカフイヤホンの課題とされてきた接続安定性を改善している。

本製品のために完全新規金型を開発しており、イヤホン本体および充電ケースには漂泊者をイメージしたテーマ配色を採用。漂泊者の衣装紋様や「音痕」パターン、特殊な文字デザインを細部に施している。

コラボを記念した描き下ろしイラスト入りの特別パッケージには、コラボ限定ギフトボックス、コラボイヤホン専用ストラップ、コラボ限定レーザーチケット2枚、コラボ限定缶バッジ2枚が同梱される。

イヤホンの操作をナビゲートするのは、ゲームの主人公である「漂泊者」。電源ON時の「準備はできたか？行こう。」や、ゲームモード切替時の「戦闘開始！」など、全8種の録り下ろしボイスを収録する。MOONDROP専用アプリを通じて、男性・女性どちらのボイスにも切り替え可能となっている。

音質面では、13mmの「超繊維ウッド振動板」を採用した円形低歪みダイナミックドライバーと、高解像度な「マイクロリング型平面磁気ツイーター」を同軸上に配置。大型リアチャンバーと高効率ロングストローク設計の融合により、オープン環境でも深い低音と40kHzを超える高域までのシームレスなつながりを実現したという。

また、22nmプロセス採用のカスタムSoC「MOONDROP TWS-01」と、最大24bit/192kHz対応の「LHDC-V（第5世代）」、「LC3」プロトコルに対応。

特許取得済みの低域強化アルゴリズムを内蔵し、デンマーク製「B&K 5128」ヘッドトルソーシミュレーターを用いた「VDSF FOR OWS」チューニングを施している。

そのほか、音漏れを97％抑制する設計、AIノイズキャンセリング、マルチポイント接続、55ms低遅延ゲームモードに対応する。

EC販売はAmazon、楽天市場で行われ、店頭ではアニメイト、e☆イヤホン、ビックカメラ、ヨドバシカメラで取り扱われる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）