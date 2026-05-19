比嘉愛未、今年100歳の祖母顔出し2ショット公開「笑顔が似てる」「背筋まっすぐで若々しい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/19】女優の比嘉愛未が5月19日、自身のInstagramストーリーズを更新。今年100歳を迎えた祖母との2ショット動画を公開し、反響を集めている。
【写真】39歳朝ドラ女優「温かい雰囲気が素敵」100歳迎える祖母顔出し2ショット
6月10日に初のエッセイ集「またね。」（講談社）を発売予定の比嘉。同エッセイ集のリンクとともに「エッセイには今年100歳の大好きなおばぁにも出演してもらいました この笑顔たまらん」とコメントを添えて、祖母と並んで歩いている動画を公開。杖をつきながら歩く祖母は、満面の笑顔で何かを指さし、比嘉も祖母の笑顔に誘われて笑う温かな空気感あふれる2人の姿が披露されている。
この投稿には「素敵なおばあちゃん」「笑顔が似てる」「ほっこりした」「温かい雰囲気が素敵」「背筋まっすぐで若々しい」「100歳に見えないくらいお元気」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】39歳朝ドラ女優「温かい雰囲気が素敵」100歳迎える祖母顔出し2ショット
◆比嘉愛未、100歳祖母との笑顔ショット公開
6月10日に初のエッセイ集「またね。」（講談社）を発売予定の比嘉。同エッセイ集のリンクとともに「エッセイには今年100歳の大好きなおばぁにも出演してもらいました この笑顔たまらん」とコメントを添えて、祖母と並んで歩いている動画を公開。杖をつきながら歩く祖母は、満面の笑顔で何かを指さし、比嘉も祖母の笑顔に誘われて笑う温かな空気感あふれる2人の姿が披露されている。
◆比嘉愛未の投稿に反響
この投稿には「素敵なおばあちゃん」「笑顔が似てる」「ほっこりした」「温かい雰囲気が素敵」「背筋まっすぐで若々しい」「100歳に見えないくらいお元気」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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