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「とにかく紙の雑誌が儲からない」週刊新潮が電子版参入に踏み切った理由とは…出版業界のこれが現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員の下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで「【週刊誌】天罰か？それとも必然か？週刊新潮の電子版サービスが厳しい船出となるワケ【週刊文春】」を公開した。動画内で下矢氏は、週刊新潮が新たに開始する電子版サービスについて、出版不況の現状やライバル誌との比較を交えながら、その背景と今後のビジネス的成否を鋭く分析している。



動画中盤、下矢氏は週刊新潮が強気な価格設定で電子版サービスを開始する点に触れつつ、その成功の鍵を握るのは、国際情勢などを扱う硬派な会員限定メディア「Foresight」だと指摘した。同メディアについて「各界のバリバリの一流の方が書かれている」と語り、読者の4人に1人が年収1000万円以上というデータを示しつつ、独自の読者層を持つコンテンツの価値を強調した。



一方で、これまで紙媒体にこだわってきた新潮社がなぜ今、電子版に踏み切ったのか。下矢氏は「とにかく紙の雑誌が儲からない」という出版業界の構造問題を挙げる。平均して「4割くらい売れ残ってしまう」という販売実態に加え、「紙の値段がすごく上がっている」というコスト増の背景を説明。さらに、電子版を持たないことで、記者が渾身のスクープを得ても紙の発売まで待たざるを得ず、その間に他誌に話題をさらわれてしまうという実情を挙げ、「取材・記事で勝ってビジネスで負けた典型的な例」と表現した。



今後の展望について、下矢氏は先行する週刊文春の電子版でも有料会員は1万7000人程度であるという現状を指摘し、「やはり後発は厳しい」と断言。「最初の1年は1万人いかない」と予測しつつも、「Foresight」のような高付加価値コンテンツを活かして「年単位で育てていくビジネスだと腹をくくるしかない」と提言した。



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