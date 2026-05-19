ダウンタウンの松本人志（62）が5月16日夜に行うはずだった生配信を急きょ欠席したことがファンの間で話題だ。

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欠席については当日の正午過ぎに「DOWNTOWN+」の公式Xで発表。《松本人志が体調不良のため、急遽出演を見合わせることとなりました》との理由で松本が出演しないことが明かされるや、リプライの欄では《心配じゃのう…》といったため息が漏れた。今回のドタキャン劇について週刊誌芸能記者はこう言う。

「当日発表というなかなかの“ドタキャン”ぶりに対しては《また何かバレて逃げたか？》なんて意地悪な見方も出ていますが、大半は《松ちゃんゆっくり休んで早く元気になってね》といった、本人を気遣う声でした。思えば、『DOWNTOWN+』が開設された“きっかけ”は、松本をめぐって2023年12月に飛び出した週刊文春の性加害疑惑報道。まあ、今回の不在も一瞬こそ動揺が広がりましたが、ファンは千原ジュニアさんらが代役を務めた生配信を見て満足したようです。その一方で《松ちゃんが体調不良って珍しい》なんて声も上がっていますけどね」

確かに、相方の浜田雅功（63）は、2月にインフルエンザ罹患で「ごぶごぶラジオ」（MBSラジオ）の生放送を欠席したほか、昨年3月には「体調不良」を理由に一時休養に入るなど、健康状態絡みの欠席が散見されるのは事実。一方、松本が体調不良で以前に世を騒がせたのは、2023年2月19日のことだが、スポーツ紙芸能デスクはこう語る。

「欠席が明かされたのは、フジテレビで2025年3月まで放送されていた『ワイドナショー』の中でのこと。収録番組ながら、放送日の毎週日曜日の直前に収録されることで有名でした。この時の理由は『体調不良』でしたが、放送日の2日前には『フライデー』に“パパ活不倫”を報じられており、松本さんの欠席について《浜田へのコメントをしたくなかったのでは？》なんで声が上がっていました」

意外や意外、松本の今回の欠席の本当の理由も浜田のやらかし……なんてことはないか。

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