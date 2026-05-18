「不二家」×ポムポムプリンがコラボ！ プリン尽くしのケーキやポーチ付きアソートなど発売へ
「不二家」は、6月1日（月）〜6月30日（火）の期間、今年デビュー30周年を迎えたポムポムプリンとのコラボレーション企画を、全国の洋菓子店で開催する。
【写真】かわいいポーチ付きアソートも発売！ 「不二家」×ポムポムプリン商品一覧
■30周年をお祝い
本コラボのテーマは、「がんばるキミへ 不二家でみんなポムっと一息 〜おうちでのんびりおやつタイム〜」。期間中は、コラボ商品の店頭販売のほか、ショッパープレゼントや店内アナウンス、店頭ムービーなどが展開される。
コラボ商品には、ポムポムプリンをプリントしたプリン味と、ペコちゃんをプリントしたミルキー味の2種類のマカロンのアソートや、プリン風味クリームとカラメルソースをサンドし、上面にカラメルグラサージュを流し込んだプリン尽くしのケーキなど、ポムポムプリン30周年のお祝いにふさわしいラインナップがそろう。
また、ポムポムプリンとペコちゃんをあしらったポーチに、「ミルキー」など「不二家」の人気菓子を詰め合わせた「おかしポーチ（ポムポムプリン）」は、コラボデザインのオリジナルステッカー付きで販売。ちなみに、対象商品を3点以上購入すると、数量限定のオリジナルデザインショッパーが1枚もらえる。
さらに、店頭ペコちゃん人形がポムポムプリン風のカチューシャをつけて登場するほか、ポムポムプリンとお友だちの“マフィン”による店内アナウンス、スイーツを食べてみんなでポムっと一息ついている様子を収めたオリジナル店頭ムービーの放送も実施。
そのほか、ラッピング店舗（数寄屋橋店限定）の展開や、オリジナルデザインステッカーがもらえる「Sanrio NISHIGINZA店」連動企画なども実施され、「不二家」でポムポムプリンの世界観を存分に楽しめるコンテンツが目白押しの1ヵ月となる。
【写真】かわいいポーチ付きアソートも発売！ 「不二家」×ポムポムプリン商品一覧
■30周年をお祝い
本コラボのテーマは、「がんばるキミへ 不二家でみんなポムっと一息 〜おうちでのんびりおやつタイム〜」。期間中は、コラボ商品の店頭販売のほか、ショッパープレゼントや店内アナウンス、店頭ムービーなどが展開される。
また、ポムポムプリンとペコちゃんをあしらったポーチに、「ミルキー」など「不二家」の人気菓子を詰め合わせた「おかしポーチ（ポムポムプリン）」は、コラボデザインのオリジナルステッカー付きで販売。ちなみに、対象商品を3点以上購入すると、数量限定のオリジナルデザインショッパーが1枚もらえる。
さらに、店頭ペコちゃん人形がポムポムプリン風のカチューシャをつけて登場するほか、ポムポムプリンとお友だちの“マフィン”による店内アナウンス、スイーツを食べてみんなでポムっと一息ついている様子を収めたオリジナル店頭ムービーの放送も実施。
そのほか、ラッピング店舗（数寄屋橋店限定）の展開や、オリジナルデザインステッカーがもらえる「Sanrio NISHIGINZA店」連動企画なども実施され、「不二家」でポムポムプリンの世界観を存分に楽しめるコンテンツが目白押しの1ヵ月となる。