現地時間5月16日、アメリカ・ロサンゼルスにて開催された日本音楽フェス『Zipangu』に出演したMAN WITH A MISSION、新しい学校のリーダーズ、ちゃんみな、HANA、AdoらがInstagramでステージ写真を披露している。

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Adoは「Thank you for Zipangu!!」と綴り、ボックスの中でパフォーマンスを披露したステージ写真を公開。

MAN WITH A MISSIONは自身のInstagramに、この日出演したHANA、10-FEET、ちゃんみな、新しい学校のリーダーズとの記念写真、そして現地の熱気が伝わるライブ写真を次々と投稿。

HANAは「Our very first performance in LA! Thank you for all the love. Hope we can see you again very soon!（ロサンゼルスで初めてのパフォーマンス！ たくさんの愛をありがとう。またすぐに会えるといいな！）」とメッセージを綴り、ステージでのパフォーマンスやMCシーンの動画を公開した。

ちゃんみなは、ライブパフォーマンスだけでなく、出番前のダンサーたちと円陣を組む姿やポーズを決めた記念写真など、舞台裏の様子も投稿。

新しい学校のリーダーズは、クールでオリジナリティ溢れるパフォーマンスシーンや、観客の上をクラウドサーフしている様子などを公開。

各アーティストたちの出演報告に、コメント欄には「またアメリカに来てね！」「誇らしい」「バチバチかっこよすぎ」といったコメントが寄せられている。

（文＝本 手）