今週の12星座占い「水瓶座（みずがめ座）」全体運・開運アドバイス【2026年5月18日（月）〜5月24日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年5月18日（月）〜5月24日（日）「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【水瓶座（みずがめ座）】
今週は、クリエイティブな発想を活かせるようです。あなたの活躍で、周りのモチベーションが上がりそう。ただし、早とちりしてしまいがちなので、しっかりコミュニケーションを取るようにしましょう。恋愛面は、相手に対する気持ちが強くなりそう。対等な関係を保てるよう、感情をセーブできるといいかも。
★ワンポイントアドバイス★
思い通りにならなくても、へそを曲げないように。気持ちを切り替えて、他のものを楽しみましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【水瓶座（みずがめ座）】
今週は、クリエイティブな発想を活かせるようです。あなたの活躍で、周りのモチベーションが上がりそう。ただし、早とちりしてしまいがちなので、しっかりコミュニケーションを取るようにしましょう。恋愛面は、相手に対する気持ちが強くなりそう。対等な関係を保てるよう、感情をセーブできるといいかも。
思い通りにならなくても、へそを曲げないように。気持ちを切り替えて、他のものを楽しみましょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/