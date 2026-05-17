名古屋の初夏を彩る

至福のスイーツ体験

名駅ショッピングのひと休みに、最高級のメロンのスイーツを味わってみませんか？

春から夏にかけてスイーツ好きが気になるのが、ジェイアール名古屋タカシマヤ4階にある『タカノフルーツパーラー』の季節限定メニュー！

フルーツのプロが厳選した、今、最も美味しい果物を贅沢に楽しめる『タカノフルーツパーラー』は、特に大人女子の皆様にとっては、心ときめく特別な場所。

今回ご紹介するのは、初夏の主役メロンを主役にした華やかなラインナップです。

芳醇な果汁があふれるメロンを味わうだけでなく、香りや視覚的にも楽しめるデザートに仕上がっています。

自分へのちょっとしたご褒美にぴったりな、至福のひとときを詳しくレポート！

設立100周年を記念した特別メニュー

プリン・ア・ラ・モード

設立当初にも販売され、現在も伝統的な製法はそのままに、自家製にこだわって提供している「プリン・ア・ラ・モード」。

弾力あるプリンの食感やこがし味が効いたカラメルソースが特長です。

記念メニューはマスクメロンとともに盛り付けられたカットフルーツと一緒に楽しめます。

ハートやリボンが美しく飾られた

マスクメロンを堪能するひと皿

こちらは名古屋店含む支店7店舗で提供の「マスクメロンのプレートデザート(2,970円)」。

爽やかにレモンが香るダマンドとココナッツミルクババロアを重ね、その上にメロンをモチーフにしたメロンパルフェをあしらっています。

パルフェの中にはメロンジャムやメロン果肉、メロンゼリーを閉じ込め、リボンを模った皮飾りとともに、プレゼントのようなひと皿に。

香り高いマスクメロンの誘惑と

圧倒的な存在感のパフェ

プリンとプレート以外にも、魅力的なスイーツがバラエティ豊かに揃っています。

こちらは通年メニューの「マスクメロンパフェ(2,970円)」。

まずはパフェのグラスからあふれんばかりに盛り付けられた、美しすぎるメロンの造形美に感動。

運ばれてきた瞬間に広がる芳醇な香りと、とろけるような食感、上品で濃厚な甘みが特徴です。

パフェの構成も計算し尽くされており、メロンシャーベットやバニラアイス、ゼリーが層を成し、最後の一口までマスクメロンの余韻を楽しめるよう工夫されています

2つの個性が共演！

赤肉メロンとの食べ比べ

淡い緑色のマスクメロンと鮮やかなオレンジ色の赤肉メロン、そのコントラストに心躍ること間違いなし。

さらに注目したいのが、2種類のメロンを一度に楽しめる「マスクメロンと赤肉メロンのパフェ(2,420円)」です。

気品ある甘さのマスクメロンに対し、赤肉メロンはコクのある濃厚な甘みが魅力。

この2つの個性がひとつのグラスで共演する姿は、まさにメロン好きのためのドリームチーム！

異なる色合いと味わいのグラデーションは、見た目にも華やかで写真映えも抜群です。

名古屋の大人女子のどちらも食べたいという欲張りな願いを叶えてくれます。

サクサクのワッフルと

メロンの贅沢なハーモニー

温かいワッフルの上で冷たいメロンがとろける、至福の温度差に癒やされる午後。

「マスクメロンと赤肉メロンのワッフル(コーヒーまたは紅茶付2,090円)」はティータイムに最適なボリューム感で、焼き立てのワッフルに、2種類のカットメロンが贅沢に添えられています。

フルーツの水分でワッフルがベチャつかないよう絶妙なバランスで構成。

ドリンクと一緒にゆっくりと味わうことができます。ショッピングの合間に、優雅なひとときを過ごしたいときにぜひ選んでほしいメニューです。

果実そのままの美味しさを

凝縮した究極のジュース

ひと口飲めば、まるでメロンをそのまま食べているかのような、濃厚でピュアな贅沢さ。

最後にご紹介するのが、シンプルだからこそ品質の高さが際立つ「マスクメロンジュース(1,980円)」です。

余計なものを加えず、マスクメロンの美味しさを凝縮。

甘いものは食べたいけれど、軽めに楽しみたい。そんな日の選択肢として、この極上のジュースは心強い味方になってくれます。

こちらは通年メニューなので、自分を労わりたい日の特別なドリンクとして、ぜひリストに加えてみてくださいね。

左からマスクメロンと赤肉メロンのパフェ・マスクメロンパフェ・マスクメロンジュース・マスクメロンと赤肉メロンのワッフル(コーヒーまたは紅茶付)

5月と6月だけの

特別な時間をお見逃しなく！

季節の移ろいをフルーツで感じる、そんな大人の嗜みを『タカノフルーツパーラー』で。

メロンのシーズナルメニューはただ今、提供中で期間は6月30日(火)まで。

初夏の爽やかな風とともに、この時期にしか出会えない特別な美味しさをぜひ体験してみてください！

名古屋の店舗は、ジェイアール名古屋タカシマヤ4階にあります。

名駅での用事のついでにふらりと立ち寄るのも良し、友人とのおしゃべるに花を咲かせるのも良し…瑞々しいメロンのパワーで、明日からの活力をしっかりチャージしましょう。

店舗名：タカノフルーツパーラー JR名古屋髙島屋店

住所：名古屋市中村区名駅1-1-4 ジェイアール名古屋タカシマヤ 4F

電話番号：052-566-3984

営業時間：10:00～20:00(LO19:30)

定休日：ジェイアール名古屋タカシマヤの休業日に準ずる

公式サイト：https://takano.jp/parlour/