ピカチュウと夏の冒険へ♡グランド ハイアット 東京の限定メニューが登場

夏の特別な思い出づくりにぴったりな、グランド ハイアット 東京の「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」が2026年6月20日（土）よりスタート♡ピカチュウをテーマにした華やかなスイーツやグルメバーガー、限定スイーツBOXなど、見た目も味わいも楽しめるコラボメニューが勢ぞろいします。ホテルならではのラグジュアリー感とポケモンの世界観が融合した、この夏だけの特別な体験をぜひ楽しんでみてください♪

ピカチュウ気分の限定グルメ

「フィオレンティーナ」では、風船で冒険に出るピカチュウをイメージした「そらとぶピカチュウのサマーパルフェ」を販売。価格は3,520円（税込・サービス料15％別）で、1日20食限定です。

ピーチ風味のブルージュレやココナッツジュレ、マスカルポーネムースを重ね、マンゴー、オレンジ、ピスタチオ、ブルーベリー、ラズベリーの5種フレーバーのムースアイスをトッピング。

見た目の可愛さだけでなく、さまざまな味わいと食感が楽しめる夏らしいパフェです。

さらに「オーク ドア」では、「そらとぶピカチュウのグルメバーガーセット」6,600円（税込・サービス料15％別）を展開。

イエローカラーの自家製ポテトバンズに、ビーフ100％パティや野菜を豪快にサンドし、自家製BBQソースで仕上げた食べ応え抜群の一品です。

カレーフライドポテト、冷製コーンスープ、ピカチュウのイエローソーダ付きで、ボリューム満点のセットになっています。

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手土産にもぴったりな限定スイーツ

「フィオレンティーナ ペストリーブティック」には、自宅でも楽しめるポケモンスイーツが登場します。

「ポケモン30周年 アニバーサリーマンゴーケーキ」は12cmサイズで12,600円（税込）。マンゴームースやココナッツジュレを使用し、花びらのように美しく並べたマンゴースライスが目を引くラグジュアリーなケーキです。

ピカチュウのシルエットチョコレートがアクセントになり、お祝いシーンにもぴったり♡

また、「グランド アドベンチャー スイーツトランクケース」7,500円（税込）は、オリジナルトランクケースとトートバッグ付きの豪華なスイーツアソート。

マンゴークッキー（ピカチュウ）、コーヒーチョコレートクッキー（イーブイ）、チョコレート（ゼニガメ・フシギダネ・ヒトカゲ）がセットになっています。

「グランド アドベンチャー バトンショコラ」は6,800円（税込）。

レモン、ピスタチオ、オレンジ、カシス、キャラメルの5種フレーバーを楽しめる特別仕様で、モンスターボールやピカチュウをイメージした華やかなデザインにも注目です。

個別販売のスイーツもあり、「マンゴークッキー（ピカチュウ）」1,200円（税込）、「コーヒーチョコレートクッキー（イーブイ）」1,200円（税込）、「チョコレート（ゼニガメ、フシギダネ、ヒトカゲ）」2,200円（税込）で購入できます。

ホテルで楽しむ夏の冒険時間

今回の「ポケモン30周年コラボレーション グランド アドベンチャー」では、グルメだけでなく宿泊プランも展開。

ポケモンたちをモチーフにした客室や限定アメニティなど、世界観に浸れる特別なステイが叶います。レストラン利用だけでも楽しめるので、友人とのお出かけや夏休みの思い出づくりにもおすすめです♪

©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

この夏だけの特別体験を♡

グランド ハイアット 東京ならではの上質な空間で楽しめる、ポケモン30周年の特別コラボレーション。

ピカチュウをはじめとするポケモンたちをテーマにしたメニューは、可愛さだけでなく本格的な味わいも魅力です。

数量限定メニューも多いため、気になる方は早めの予約がおすすめ♡この夏は、ポケモンたちと一緒に心躍る“グランド アドベンチャー”を体験してみてはいかがでしょうか。