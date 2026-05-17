美容家で元女優の君島十和子さん（59）が17日までに更新された、お笑い芸人のCRAZY COCO（39）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。美容のために冷蔵庫に必ず入ってるものを明かした。

CRAZY COCOは腸活を意識して、冷蔵庫にキムチ、納豆、豆乳があることを打ち明け、君島さんに常に冷蔵庫にあるものを質問。すると、君島さんは「青いバナナ」と即答した。

体内で消化されにくく食物繊維と同様の働きをする注目されている「レジスタントスターチ」と意識しているといい、「青いバナナだけではなくて、冷たいご飯もいいし、冷たいサツマイモも」効果があることを説明した。

青いバナナは生で食べるといい、「日本で売ってる青いバナナは普通に食べられます。ちょっとカリッとしてるなとか、甘さが足りないなって思う」と続けた。

また、食生活に気を付けているものの、家族との旅行などでは「解禁にしています。家族もいるし、楽しみたいので」と。「その代わり、普段できることはやろうと」と語り、魚と野菜が中心で、蒸し料理や鍋を多く取り入れていることを明かした

さらに、海藻類の重要性も熱弁。「腸の善玉菌の餌になるのが、海藻類に入っている水溶性の植物繊維なんですよ」と語っていた。