【最新付録レビュー】こんなに入れてもまだ入る！保冷機能付き＆超ビッグな「トートバッグ」出た♪

進化し続ける雑誌付録から、保冷機能付き＆超ビッグな「トートバッグ」が登場しますよ〜！

（写真）【Marmot】保冷機能付きBIGトートバッグ

チェックしたのは2026年5月9日（土）発売の、宝島社『MonoMax 2026年6月号』。

特別付録は、アメリカ発のアウトドアブランド「マーモット（Marmot）」が手がけた「マーモット 保冷機能付きBIGトートバッグ」！気になる詳細を実物レビューします。

「マーモット 保冷機能付きBIGトートバッグ」開封！

【『MonoMax 2026年6月号』（宝島社）】特別付録は「マーモット 保冷機能付きBIGトートバッグ」

付録の箱は思いのほかコンパクト。でもバッグを広げてみると、かなり大きいことがわかります。

形は舟形で、サイズは約高さ36cm×幅約47cm（上部）33cm（底部）×マチ14cm。

肩掛けできる長さの紐と、外にスナップボタン付きの大きなメッシュポケットが2つあります。

日傘やハンドクリーム、タオルなど、よく出し入れするものはメッシュポケットに入れておくと便利。

内側にも保冷剤などを入れられるメッシュ仕立てのポケット付きです。こちらには、スマホや財布を入れておいてもよさそうです。

この時点ですでに「これ絶対便利なやつだ…！」という予感！！

なんといっても保冷機能がすごい！

なんといっても一番のポイントは、その保冷機能。

厚みのあるしっかりした生地感で、スーパーのまとめ買いにも頼もしそう。

さすがアウトドアブランドとのコラボレーション！と思わせる仕様です。

普段の買い物はもちろん、レジャーや旅行にもお役立ち。

夏場、冷凍食品やアイスを買いに行くときにも、心強い味方になってくれそうです。

暑い時期のお買い物バッグ問題、これひとつでかなり快適になりそう〜〜！

バッグの容量は約20L。2Lのペットボトルが縦にも横にも余裕で入る大きさです。

耐荷重は10kgまでなのもうれしい。

実際、ペットボトルやお菓子、野菜などをたっぷり入れてみましたが、かなり余裕がありました。

「こんなに入れてもまだ入る…！」と感動。ひとつ持っておくと、これからの季節かなり頼りになるかも。

デザインはシンプルなので、男性でも女性でもユニセックスに使えます。アウトドア感が強すぎないので、普段使いしやすいのも魅力でした。

折りたためばコンパクトになるので、「念のため持っていこう」がしやすいサイズ感なのもうれしいポイント。旅行のときのお土産バッグとしてもよさそう！

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本誌では、猛暑対策に役立つ便利グッズを一挙紹介しているほか、夏の快適機能を搭載したマーモットのアウトドアグッズの紹介も。

保冷機能と便利なポケットを備えた大容量トートバッグが付録についた『MonoMax』2026年6月号、ぜひ皆さんもチェックしてみては。

【書籍概要】

『MonoMax』2026年6月号

価格：1,480円（税込み）

出版社：宝島社

※トートバッグ以外は付録に含まれません

※付録の色みやデザイン、サイズは変更になる場合があります

※ご使用のパソコンのモニターやスマートフォンの画面によっては、付録の色合いが、画面表示上のものと現物で異なる場合があります