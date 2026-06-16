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YouTubeチャンネル「ひかつ先生 / メディカルウォッチメン」が、「医者と結婚する女性の職業TOP３！親からNGが出る裏事情とは？【元東大医師×銀座院長】」と題した動画を公開した。ひかつ先生とトリリンガルドクターの王先生が、男性医師が結婚する女性の職業ランキングについて赤裸々に語り合う様子が収められている。



対談は「男性医師と結婚する女性の職業ランキング」をテーマに進行。1位に選ばれたのは「女医」だった。ひかつ先生はその理由について、女性医師と同等の給与水準を持つ男性が限られていることを挙げ、医学部時代からの同級生などを「絶対に離さない」と力説。実際に、女性医師の結婚相手の9割近くが医師であるという見解で二人は一致した。一方で、経済的自立が背景にあるためか、医師同士の結婚は「離婚率が高い」というシビアな実態にも言及している。



続いて2位に挙がったのは「看護師」。しかし、一部の医者家系では「交際するのは良いけれど結婚はダメ」という独自の教育がされているケースがあるという裏事情も明かされた。



3位には「CA」がランクイン。病院の先生同士の合コンに行くと大抵CAだったと振り返り、その背景にはドラマの影響があるのではないかと推測した。さらに話題は若手医師の出会いの場へと広がり、「30歳未満の世代は合コンをしない」という驚きの事実が発覚。コロナ禍以降、事前のスクリーニングが可能なマッチングアプリが主流になりつつある現状が語られた。



動画の終盤、今回のランキングは「30歳以上」の世代に特有のものである可能性が示唆された。年代による価値観の変化に触れつつ、現役医師ならではのリアルな結婚観や恋愛事情が垣間見える対談となっている。