柏木由紀子 　※2009年撮影（C）ORICON NewS inc.

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　俳優の柏木由紀子（78）が16日、自身のインスタグラムを更新。“大人デニムコーデ”を披露した。

【動画】「かっこいい」ZARAアイテムを使った、柏木由紀子の大人デニムコーデ

　柏木は「70代ZARAを着る」と始め、「大人だってデニムが好き」「ZARAのデニムジャケットにベージュスカートで大人デニムコーデ完成」とカジュアルなデニムジャケットに落ち着いたベージュのスカートを合わせた、気品あふれるコーデでポージングする動画を投稿した。

　コメント欄には「ほんと素敵」「美しい」「かっこいい」「70代にはとても見えない」などの声が寄せられている。