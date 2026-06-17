柏木由紀子「70代 ZARAを着る」 大人のデニムコーデを披露「かっこいい」「ほんと素敵」
俳優の柏木由紀子（78）が16日、自身のインスタグラムを更新。“大人デニムコーデ”を披露した。
【動画】「かっこいい」ZARAアイテムを使った、柏木由紀子の大人デニムコーデ
柏木は「70代ZARAを着る」と始め、「大人だってデニムが好き」「ZARAのデニムジャケットにベージュスカートで大人デニムコーデ完成」とカジュアルなデニムジャケットに落ち着いたベージュのスカートを合わせた、気品あふれるコーデでポージングする動画を投稿した。
コメント欄には「ほんと素敵」「美しい」「かっこいい」「70代にはとても見えない」などの声が寄せられている。
【動画】「かっこいい」ZARAアイテムを使った、柏木由紀子の大人デニムコーデ
柏木は「70代ZARAを着る」と始め、「大人だってデニムが好き」「ZARAのデニムジャケットにベージュスカートで大人デニムコーデ完成」とカジュアルなデニムジャケットに落ち着いたベージュのスカートを合わせた、気品あふれるコーデでポージングする動画を投稿した。
コメント欄には「ほんと素敵」「美しい」「かっこいい」「70代にはとても見えない」などの声が寄せられている。