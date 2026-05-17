ヘッドホンってふだんはどこに置いていますか？

無精なわたしの場合、使ったら机の脇などその辺にほったらかしなんですが、考えてみればなんだか邪魔くさいし、雑な扱いでヘッドホンにも良くなさそうですよね。

ヘッドホンがインテリアの一部に

そんなヘッドホン置き場問題を解決するアイテムが、多くの木製グッズを手がけるHacoaからリリースされました。インテリアにすんなりなじみ、デスクトップにヘッドホンの居場所を作ってくれる木製スタンド「Headphone Stand」です。

Image: Hacoa

台座部分はウッド素材。チェリーかウォールナットを選ぶことができます。スタンド部分はアルミ素材で、独自のアーチ形状でヘッドホンをやさしく支えて型崩れを防ぎます。最近は数十万円するような高級ヘッドホンもざらにありますし、そんな高級機が型崩れしたら悲しいですからね。

Image: Hacoa

Image: Hacoa

シンプルなスタンドですが、ヘッドホンがインテリアの一部と化すのはいいアイデアです。台座のウッド部分にはオプションで文字やイラストの刻印も可能なので、ギフトにも良さそう。価格は5,500円ですが、5月14日までは5%OFFの5,225円とちょっとお得に入手できます。この機会にぜひ。

Source: Hacoa