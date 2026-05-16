[5.16 J1百年構想リーグEAST第17節 横浜FM 0-1 柏 日産ス]

　J1百年構想リーグEAST第17節が16日に開催され、9位柏レイソルは敵地で8位横浜F・マリノスに1-0で勝利した。2試合連続の無失点で2連勝。横浜FMは2度のPK負けを含む4連敗となった。

　横浜FMに対して公式戦直近6連勝で今節を迎えた柏。立ち上がりからピンチが目立ったものの、ワンチャンスを生かして先にリードを奪った。

　前半42分、右サイドのMF久保藤次郎が内側にポジションを取ったDF原田亘とのパス交換から、DFとGKの間に低いクロスを送る。マークを振り切ったMF汰木康也が左足で押し込み、今季加入後初ゴールを挙げた。

　横浜FMは柏の倍以上となるシュート数を記録しながら、最後まで追いつくことはできず。横浜FMアカデミーで育った汰木の得点が決勝弾となり、柏が勝ち点3をつかんだ。