“古巣戦”の汰木康也が加入後初ゴール! 柏が相性の良い横浜FMを下して2連勝
[5.16 J1百年構想リーグEAST第17節 横浜FM 0-1 柏 日産ス]
J1百年構想リーグEAST第17節が16日に開催され、9位柏レイソルは敵地で8位横浜F・マリノスに1-0で勝利した。2試合連続の無失点で2連勝。横浜FMは2度のPK負けを含む4連敗となった。
横浜FMに対して公式戦直近6連勝で今節を迎えた柏。立ち上がりからピンチが目立ったものの、ワンチャンスを生かして先にリードを奪った。
前半42分、右サイドのMF久保藤次郎が内側にポジションを取ったDF原田亘とのパス交換から、DFとGKの間に低いクロスを送る。マークを振り切ったMF汰木康也が左足で押し込み、今季加入後初ゴールを挙げた。
横浜FMは柏の倍以上となるシュート数を記録しながら、最後まで追いつくことはできず。横浜FMアカデミーで育った汰木の得点が決勝弾となり、柏が勝ち点3をつかんだ。
J1百年構想リーグEAST第17節が16日に開催され、9位柏レイソルは敵地で8位横浜F・マリノスに1-0で勝利した。2試合連続の無失点で2連勝。横浜FMは2度のPK負けを含む4連敗となった。
横浜FMに対して公式戦直近6連勝で今節を迎えた柏。立ち上がりからピンチが目立ったものの、ワンチャンスを生かして先にリードを奪った。
横浜FMは柏の倍以上となるシュート数を記録しながら、最後まで追いつくことはできず。横浜FMアカデミーで育った汰木の得点が決勝弾となり、柏が勝ち点3をつかんだ。
今度こそ!!!ついに!!!— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 16, 2026
右サイドの連携からクロスに飛び込んだ
汰木康也が待望の移籍後初ゴール!
明治安田J1百年構想リーグ
横浜FM×柏
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