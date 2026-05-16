Apple、2026年版プライドコレクション発表。スポーツループのバンドに文字盤はLiquid Glass風
Apple（アップル）は毎年この時期になるとLGBTQ +コミュニティを讃えるためのコレクションとして、レインボーカラーのApple Watch向けバンドを販売します。
2026年バージョンはパステルカラーのような色合いが特徴的で、iPhoneやiPad向けに配信される新作壁紙も美しいデザインに仕上がっています。
バンドタイプは「スポーツループ」
すでにApple Storeで販売がはじまっている新しいプライドエディションバンドですが、バンドタイプはスポーツループなので通気性は抜群。
これから迎える本格的な暑い季節にもピッタリです。
そして、同時にお披露目されたプライドルミナンスと呼ばれる新作文字盤がこちら。
watchOS 26.5にアップデートすることで誰でも利用可能になります。シーンを選ばず使えそうなオシャレなデザインです。
また、iPhoneとiPad向けにデザインされた新作のプライド壁紙もそれぞれiOS 26.5とiPadOS 26.5にアップデートすることで利用可能になります。
Liquid Glassを彷彿とさせるようなデザインが特徴的で、ロック画面はもちろんホーム画面の壁紙としても良さそう。アプリのアイコンをクリア（ガラス調）にしたら、さらに美しい見た目に仕上がりそうです。
[アップル] Watch Band - スポーツループ - （40mm） ケース用 - プライドエディション
6,800円
Amazonで見るPR
Source: Apple