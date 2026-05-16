Image: Apple

Apple（アップル）は毎年この時期になるとLGBTQ +コミュニティを讃えるためのコレクションとして、レインボーカラーのApple Watch向けバンドを販売します。

2026年バージョンはパステルカラーのような色合いが特徴的で、iPhoneやiPad向けに配信される新作壁紙も美しいデザインに仕上がっています。

バンドタイプは「スポーツループ」

Image: Apple

すでにApple Storeで販売がはじまっている新しいプライドエディションバンドですが、バンドタイプはスポーツループなので通気性は抜群。

これから迎える本格的な暑い季節にもピッタリです。

Image: Apple

そして、同時にお披露目されたプライドルミナンスと呼ばれる新作文字盤がこちら。

watchOS 26.5にアップデートすることで誰でも利用可能になります。シーンを選ばず使えそうなオシャレなデザインです。

Image: Apple

また、iPhoneとiPad向けにデザインされた新作のプライド壁紙もそれぞれiOS 26.5とiPadOS 26.5にアップデートすることで利用可能になります。

Liquid Glassを彷彿とさせるようなデザインが特徴的で、ロック画面はもちろんホーム画面の壁紙としても良さそう。アプリのアイコンをクリア（ガラス調）にしたら、さらに美しい見た目に仕上がりそうです。

[アップル] Watch Band - スポーツループ - （40mm） ケース用 - プライドエディション 6,800円 Amazonで見る PR PR

Source: Apple