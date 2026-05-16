卵黄・塩・油・りんご酢で『絶品自家製マヨネーズ』分離・失敗しないコツを徹底解説！

春風が気持ちいい今日このごろ。お出かけ好きなフォーとスーから、ピクニックのお誘いが！

せっかくならみんなに驚いてもらえるものを作れないかと、ミットンたちに相談中です。

スー／自家製〇〇とかできたらかっこいいよね〜。マヨネーズとか？ フォー／おうちで作れるものなの⁉

前にナベさんが作ってたような……。きいてみようか！

卵黄にサラダ油を少ーし加えたら、油の粒を小さくするイメージでとにかく混ぜるのがポイント。 そのまわりを卵黄がカバーしてくれることで、乳化が進んで、なめらかになるのだ。

ていねいに乳化させる！これに尽きるのだ。

卵黄（乳化させるために常温にもどす）⋯⋯1個塩⋯⋯ひとつまみサラダ油⋯⋯1/2カップりんご酢⋯⋯小さじ2

作り方

❶口径18cmのボールに、卵黄、塩を入れて溶き混ぜる。

❷泡立て器で勢いよく混ぜながらサラダ油を数滴加え、全体になじませる。これをさらに4回ほど繰り返す。

サラダ油の1/4量を5回に分けて加えるイメージじゃ。

❸泡立て器を持ち上げてゆっくりと落ちるくらいの堅さになったら、りんご酢小さじ1/2を加えて勢いよく混ぜる。

❹全体がなじみ、混ぜやすい堅さになったら、再び油を数滴ずつ加えて混ぜ、堅くなったらりんご酢小さじ1/2を加えて混ぜる。これをさらに2回繰り返し、全体が白っぽくなるまでよく混ぜる。