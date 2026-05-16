卵黄・塩・油・りんご酢で『絶品自家製マヨネーズ』分離・失敗しないコツを徹底解説！
『オレンジページ』の創刊40周年を記念して、キッチンアイテムをモチーフにしたオリジナルキャラクター「ミットンとキッチンの仲間たち」が誕生！ 料理上手になりたいミットンといっしょに、料理の〈なぜ⁉〉を解明していく連載です。
フルーティでさわやか自家製マヨネーズ
春風が気持ちいい今日このごろ。お出かけ好きなフォーとスーから、ピクニックのお誘いが！
せっかくならみんなに驚いてもらえるものを作れないかと、ミットンたちに相談中です。
スー／自家製〇〇とかできたらかっこいいよね〜。マヨネーズとか？
フォー／おうちで作れるものなの⁉
前にナベさんが作ってたような……。きいてみようか！
ていねいに乳化させる！これに尽きるのだ。
卵黄にサラダ油を少ーし加えたら、油の粒を小さくするイメージでとにかく混ぜるのがポイント。 そのまわりを卵黄がカバーしてくれることで、乳化が進んで、なめらかになるのだ。
簡単そうだけど、ちょっとコツが必要みたいだね。
材料
（容量100mℓの保存容器1個分）
作り方
❶口径18cmのボールに、卵黄、塩を入れて溶き混ぜる。
❷泡立て器で勢いよく混ぜながらサラダ油を数滴加え、全体になじませる。これをさらに4回ほど繰り返す。
サラダ油の1/4量を5回に分けて加えるイメージじゃ。
❸泡立て器を持ち上げてゆっくりと落ちるくらいの堅さになったら、りんご酢小さじ1/2を加えて勢いよく混ぜる。
❹全体がなじみ、混ぜやすい堅さになったら、再び油を数滴ずつ加えて混ぜ、堅くなったらりんご酢小さじ1/2を加えて混ぜる。これをさらに2回繰り返し、全体が白っぽくなるまでよく混ぜる。
堅くて混ぜづらくなってきたらりんご酢の出番！
こんなに少ない材料でできちゃった！！！
甘酸っぱさがあって、いくらでも食べられそう〜。
まろやかな味がこのみなら穀物酢にしてもよいぞ。
がんばって混ぜて作ったマヨネーズのおいしさは格別！
これを使って、フラバンナさんはサンドイッチを作ってくれたみたいです。
春らしく、さわやかな味わいといっしょに
楽しんだピクニックの話は、またどこかで♪