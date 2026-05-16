「やっぱり美人」人気歌手、美脚が際立つ姿に「モデルさんすぎる」「なかなか見れないアップスタイル」の声
新しい学校のリーダーズのKANONさんは5月14日、自身のInstagramを更新。美脚際立つコーディネートを披露しました。
【写真】KANON、美脚コーデに反響
ファンからは「シックなお洋服にアップした髪がよく合ってとても素敵 美しいわ〜」「メイクもいつもと違うかな？クラシカルなKANONちゃんも素敵」「いつもと違う洋服、メイク、ヘアスタイル…良い…やっぱり美人」「綺麗すぎる美しすぎる；；」「なかなか見れないアップスタイル」「圧倒的美、、、、！モデルさんすぎる」など、絶賛の声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
【写真】KANON、美脚コーデに反響
「よく合ってとても素敵」KANONさんは「Miu Miu Jazz Club Tokyo」とつづり、4枚の写真を公開。1、4枚目はアンニュイな表情を浮かべたアップショット、2〜3枚目はステージを背景にした全身ショットです。ブラウンのミニ丈ワンピースに鮮やかなグリーンのバッグを合わせた気品漂う装いで、スラリと伸びた脚のラインが際立つ、圧倒的なスタイルを見せています。
「私もまだ見たことのなかった私」同日、KANONさんは別の投稿も更新。「私もまだ見たことのなかった私を沢山引き出してくれたこのルックがとても大好き」とつづり、12枚の写真を披露しました。ミュウミュウのロゴを背にしたソロショットや、らせん階段を下りる後ろ姿など、イベントを楽しむ様子が伝わってきます。グループ活動のみならず表現者としてさらなる進化を続ける彼女の、今後の投稿からも目が離せません。
(文:五六七 八千代)