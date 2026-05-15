Image: アオイロファブリック株式会社

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

靴を履く時に座って靴紐を結ぶ。ほんの数秒ですが、365日繰り返すと年間で700回以上もしゃがむことに。ましてや手がふさがっていたり急いでいるときには地味だけどストレスが溜まりませんか？

そんな不便を解消するのが新感覚の「ダイヤル式スニーカーEAZYK」。かかとのローラーを転がすだけでジャストフィットが実現するので、手を使わずサッと履きたいけどしっかり締めたい人にはぴったりな1足。

おトクな先行割引販売も終了間近でしたので、知らなかった人はぜひこの機会にチェックしてみてください。

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スリッパみたいに履けるのにキュッと締まる

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スリッポンなどハンズフリーで履けるシューズのデメリットはホールド感の無さ。運動や動き回る時には不向きですよね。その点をギミックで越えたのが「EAZYK」。

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スリッパのように履いたあと、かかとのローラーをこするように引けば内蔵ワイヤーが締まってジャストフィットを実現。もうホールド感のためにしゃがんで靴紐を締め直す必要はありません。

脱ぐのもハンズフリー

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脱ぐ際もハンズフリーを実現。かかとのボタンを踏むとワイヤーが緩むため慣れればスッと脱げそうですね。

日本人にフィットする幅広設計

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スポーティ寄りですがシンプルなモノトーンなデザインはいろんなスタイルに合わせやすいでしょう。

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日本人は幅広甲高な足の人が多く、海外メーカーの靴が合わないこともしばしば。その点「EAZYK」は4Eサイズというワイド設計なので心地良く履ける人も多いでしょう。

忙しい毎日にガンガン使えそうな1足なので、気になった人はぜひ商品ページで詳細をチェックしてみてください。

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Source: machi-ya