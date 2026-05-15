【Netflix2026年5月配信】「ソウルメイト」「素晴らしき新世界」...バラエティ豊かなラインアップ。編集部注目5選

2026年4月、「九条の大罪」や「地獄に堕ちるわよ」の独占配信で注目を集めた、会員制動画ストリーミングサービス「Netflix（ネットフリックス）」。5月も、話題作の配信が順次始まっています。

編集部の注目5作品を紹介します。

アニメに韓ドラ、SFスリラーまで

●ソウルメイト（5月14日独占配信）

磯村勇斗＆オク・テギョン（2PM）W主演の注目作。ある出来事への罪悪感と葛藤を抱え、すべてを捨てて日本からベルリンにやって来た琉は、韓国人ボクサーのヨハンに命を救われる。その出会いは、それから何年も続く魂の交流の始まりだった。ベルリン、ソウル、東京の3都市を舞台に、10年の歳月にわたって二人の青年が歩んだ魂と愛の物語を描く。

●素晴らしき新世界（5月8日独占配信）

韓国ドラマ好きにおすすめのイム・ジヨン、ホ・ナムジュン共演の時代劇ラブコメディ。悲惨な死を遂げたはずの朝鮮時代の悪女が目を覚ますと、そこはまさかの現代のソウル。朝鮮悪女の魂が乗り移った無名女優のシン・ソリは、財閥御曹司チャ・セゲとの一触即発の恋へ。

●プークーと魔法の植物（5月1日独占配信）

親子で楽しめる注目のアニメーションコメディ。森に住む小さな生き物と美しい羽を持つ大きな鳥は、ある日突然体が入れ替わってしまう。でこぼこコンビは、仲良く力を合わせて未知なるドキドキの大冒険を乗り越えられるのか。

●ザ・ボローズ（5月21日独占配信）

「ストレンジャー・シングス」のダファー兄弟が手掛ける新たなSFスリラー。妻を亡くして高齢者居住地ボローズに来たサムは、不可解な現象に遭遇し、住人たちと団結して秘密の解明に挑む。

●ラファ（5月29日独占配信）

史上最高のテニスプレーヤーと称されるラファエル・ナダルが、キャリアと功績、最後のシーズンについて振り返るドキュメンタリー。

新作カタログ公開中

Netflixの公式Xアカウント（＠NetflixJP）では、5月の新作タイトルのカタログを公開中です（5月1日〜）。こちらも参考にしてください。

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）