ブリッジコンサルティンググループ <9225> [東証Ｇ] が5月15日大引け後(15:30)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の経常利益(非連結)は前年同期連結比44.3％減の6400万円に落ち込んだ。

併せて、通期の経常利益(非連結)を従来予想の1億6000万円(連結)→1億4800万円に7.5％下方修正した。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の経常利益(非連結)は前年同期連結比5.6％減の8400万円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(2Q)の経常損益(非連結)は600万円の赤字(前年同期連結は5400万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の9.6％→-0.9％に急悪化した。



※今期第2四半期から非連結決算に移行。



株探ニュース