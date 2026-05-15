【ポケモン公式ぜんこく図鑑 1996-2026】 8月7日 発売 価格：2,750円

オーバーラップは、書籍「ポケモン公式ぜんこく図鑑 1996-2026」を8月7日に発売する。価格は2,750円。

本書籍は、1996年から2026年までの「ポケットモンスター」シリーズに登場する1025匹のポケモンを掲載したもの。30年間で登場したポケモン全てが、タイプ・分類・高さ・重さ・特性・隠れ特性・図鑑の説明文などポケモンの基本情報を最新のデータ（2026年3月末時点）にもとづき完全収録されている。

ポケモンの進化の流れがよくわかる誌面構成となっており、ぜんこく図鑑ナンバー順で目当てのポケモンを探しやすいリストや50音順索引など、便利で使いやすくなっている。

また、B5判型を活かして、ポケモンのイラストを迫力のあるサイズで掲載。イラストを眺めるだけでも楽しめる。

□「ポケモン公式ぜんこく図鑑 1996-2026」のページ

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