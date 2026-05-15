共同訓練で、日比の相互運用性を確立

2026年5月6日、日本とアメリカ、フィリピンなどを中心とした多国間共同訓練「バリカタン26」にて、陸上自衛隊の「88式地対艦誘導弾」が実弾射撃訓練を実施し、洋上の標的艦を見事に撃沈しました。この88式について、このたびフィリピンが日本からの装備移転に関心を示し、日本側も輸出に向けた検討を始めていると大手メディア各社が報じています。

【映像】これが「国産対艦ミサイル」連射の瞬間です

5月6日の射撃訓練には、日本の小泉進次郎防衛大臣やフィリピンのテオドロ国防大臣も視察に訪れました。テオドロ大臣は訓練後の記者会見で「最初の射撃の成功そのものはシンプルでしたが、そこに至る過程には困難があり、我々はそれを乗り越えたのです」と語っており、今回の訓練までに、日比両国が相互運用性確立のための努力を積み重ねてきたことがうかがえます。

報道によれば、陸上自衛隊が新型の地対艦誘導弾への更新を進めるなかで、余剰となった88式をフィリピンへ輸出することが検討されている模様です。フィリピンは近年、インドから地対艦ミサイル「ブラモス」を導入するなど、沿岸防衛能力の強化に努めています。もし88式地対艦誘導弾の輸出が実現するならば、日比の相互運用性はさらに深まり、両国の防衛協力が大きく促進されるでしょう。