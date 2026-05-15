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知らないと損をする新NISAの罠。複利の恩恵を極限まで高める「内部再投資型」の戦略とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「YOU投資チャンネル」が「【新NISA】複利を極限まで最大化する最強戦略！30年後の資産に数百万の差が出る理由とは？【オルカン/S&P500】」を公開した。新NISAを活用し、投資における「複利」の恩恵を最大限に受けるための戦略と、長期運用で避けるべき落とし穴について解説している。



動画の冒頭でYOU氏は、複利の仕組みを雪だるま作りに例え、元本、利回り、運用期間が重要であると説明。その上で、新NISAは一生涯続く無限の斜面であり、税金による摩擦をゼロにする画期的な制度だと高く評価した。



一方で、複利を妨げる見えない敵として「分配金」の存在を指摘する。分配金を受け取ることは「雪だるまの芯をわざわざ削って外に放り出す行為」であると警告した。また、再投資の仕組みについても「外部再投資」は貴重な生涯投資枠1800万円を消費してしまうため、ファンド内で自動的に再投資が行われる「内部再投資型（無分配型）」を選ぶことが絶対条件であると強調。「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）」などがそれに該当すると推奨した。



さらに、価格変動による資産の目減り（ボラティリティ・ドラッグ）や、信託報酬などのコストが長期的にどれほど資産を削るかについても言及。「0.1%と1.5%のコストの差が、30年後には数百万円もの大金が消えてなくなる原因になる」と具体的な数値を挙げて警鐘を鳴らす。そして、月10万円を積み立て、15年で枠を使い切った後に15年間放置するシミュレーションを提示し、「30年後には資産が5600万円以上に膨れ上がる」という驚きの結果を公開した。



最後に、投資において最も難しいのは「メンタルの壁」を乗り越えることだと語る。少しの利益で売却してしまったり、暴落時に市場から逃げ出したりせず、「安い口数を仕込むバーゲンセール」と捉える強さが必要だと説く。インフレによる現金の目減りリスクにも触れつつ、最良のファンドを選び、市場に居座り続けることこそが、未来の自分への最大のプレゼントになると締めくくった。