勝った直後の表情まで見逃せない。緊張の勝負を制したポーカー美女が、安堵まじりの“変顔”からまさかのツッコミまで披露し、卓上を和ませた。

【映像】クールなポーカー美女がセルフ変顔→まさかの“逆ギレ”

美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルAの第5回が5月9日に配信。“プレミア顔面偏差値”を持つ人気プレーヤー・廣井佑果子の表情豊かなリアクションが、周囲の笑いを誘った。

この場面では、廣井がハートとダイヤの「J10」で参戦。カンナはハートとクラブの「88」、ちーぴょんはスペードの「A6」で勝負に加わった。フロップはスペードの「7」、ハートの「10」、ダイヤの「2」。ここで廣井に「10」が当たり、ワンペアが完成した。廣井は3000点をベット。ちーぴょんはコールし、カンナはフォールドした。

ターンはハートの「Q」。ここはちーぴょん、廣井ともにチェック。リバーはハートの「9」となった。目下最下位のちーぴょんとしては、なんとか粘りたい局面だったが、両者チェックでショーダウン。廣井がポットを手にした。

ただ、見どころは勝負後にも待っていた。廣井は勝利にホッとしたのか、口をすぼめるような“変顔”を披露。周囲のプレーヤーが思わず笑うと、廣井はすかさず「なんで笑うの！」と逆ギレ風にツッコミを入れた。

さらに廣井は「怖いじゃん、(ちーぴょんの残りチップが)こんなちょっとしかないのについてくる。強いのかなって思って…」と、勝負中の本音も吐露。強気に見えて、内心では相手のコールにしっかりプレッシャーを感じていたようだった。

勝負には勝ったものの、その後の表情とリアクションで場の空気をさらっていった廣井。表情豊かなポーカー美女の愛されるひと幕に、視聴者も「おちゃめな廣井さん」「珍しい顔芸リアクション」と爆笑していた。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）