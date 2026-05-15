森保J、W杯ベースキャンプ地で一般公開練習を無料開催へ…ナッシュビルの現地施設が告知
アメリカ・ナッシュビルのゲオディス・パークは日本時間15日未明、6月8日にナッシュビル・スタジアムで行われる日本代表のトレーニングを無料公開すると告知した。チケットは専用サイトを通じて申し込めるという。
北中米W杯に臨む日本代表は6月上旬に活動を開始し、モンテレイで事前キャンプを行った後、ベースキャンプ地のナッシュビルに移動する。大会期間中もナッシュビルに拠点を置き、グループリーグをはじめとした大会序盤を戦う予定となっている。
ナッシュビル・スタジアムなどを管理するゲオディス・パークの公式X(@GEODISPark)によると、日本代表の公開練習は6月8日午後6時から7時ごろに開催。午後5時に開場し、入場無料だという。専用サイトでは「このコミュニティデイのセッションは無料で、全ての年齢層のファン、家族、サッカー愛好家に開かれている」と告知されている。
北中米W杯に臨む日本代表は6月上旬に活動を開始し、モンテレイで事前キャンプを行った後、ベースキャンプ地のナッシュビルに移動する。大会期間中もナッシュビルに拠点を置き、グループリーグをはじめとした大会序盤を戦う予定となっている。
Samurai Blue, live in Music City— GEODIS Park (@GEODISPark) May 14, 2026
Catch the Japan Men’s National Team at our Stadium on June 8 for an open training session before FIFA World Cup 26™.
️Register now for free tickets: https://t.co/Cxa3HzQBqI pic.twitter.com/VHkfg6ilfm