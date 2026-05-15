ジローナvsソシエダ 試合記録
【ラ・リーガ第36節】(モンティリビ)
ジローナ 1-1(前半0-1)ソシエダ
<得点者>
[ジ]クリスティアン・ストゥアーニ(66分)
[ソ]ジョン・マルティン(28分)
<警告>
[ジ]アレハンドロ・フランセス(62分)、ホエル・ロカ(76分)
[ソ]アンデル・バレネチェア(12分)、ジョン・アランブル(53分)、ミケル・オヤルサバル(59分)、セルヒオ・ゴメス(73分)、ドゥイェ・チャレタ・ツァル(82分)、Gorka Carrera(88分)、ベニャト・トゥリエンテス(90分)
観衆:12,519人
└WB役で守備に回った久保建英、時間制限起用でケガなくW杯メンバー発表へ…ソシエダは6試合勝ちなし
ジローナ 1-1(前半0-1)ソシエダ
<得点者>
[ジ]クリスティアン・ストゥアーニ(66分)
[ソ]ジョン・マルティン(28分)
<警告>
[ジ]アレハンドロ・フランセス(62分)、ホエル・ロカ(76分)
[ソ]アンデル・バレネチェア(12分)、ジョン・アランブル(53分)、ミケル・オヤルサバル(59分)、セルヒオ・ゴメス(73分)、ドゥイェ・チャレタ・ツァル(82分)、Gorka Carrera(88分)、ベニャト・トゥリエンテス(90分)
観衆:12,519人
└WB役で守備に回った久保建英、時間制限起用でケガなくW杯メンバー発表へ…ソシエダは6試合勝ちなし