実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）の妻で、ウェブディレクター・西村ゆかさんが13日に自身のX（旧ツイッター）を更新。夫の女性タレントの容姿を巡るコメントについて言及した。

「ミス東大2020」グランプリでタレント・神谷明采はABEMAの恋愛リアリティー番組「恋愛病院」に出演。そこで「自分よりハイスペしか愛せない」などと語っていたが、スタジオ見届け人のひろゆき氏は「そんなにかわいくない」などとぶっちゃけていた。この発言について、神谷はXで「絶対に許さない！！！！！！！！！！！！」と怒りをにじませていた。

この投稿を受けて、ひろゆき氏は「神谷さんがご自身を『学歴も顔も完璧』とおっしゃったので『そこまで可愛くない』と言いました。言葉の意味の厳密さに共感していたと思いますが、『完璧な顔＝世界の誰よりも優れた最高の顔』という意味です。一人でも神谷さんより可愛い人が居るなら完璧ではない。それでも顔は完璧と言いますか？」と投げかけていた。

ゆかさんは、この一連の流れについて「だーかーらーーー！！！言葉の隙をついて屁理屈こねるのは、笑える方向では良くても傷つける方向で使っちゃダメだってさっき番組見ながら説明したでしょ！」といい「『お前の顔だってそんなにカッコ良くないぞ？』ってわざと私が言ったら、自分もちょっとスンってした顔になったでしょ！」と“公開説教”をしていた。