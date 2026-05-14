【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは１３日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は本拠地でのジャイアンツ戦に先発し、７回４安打無失点、８奪三振の好投で３勝目を挙げた。

直球は最速１００・６マイル（約１６２キロ）をマーク。球数は今季最多の１０５球で、２試合連続で７回を投げ切った。防御率は両リーグトップの０・８２となった。指名打者（ＤＨ）は兼務せず、投手に専念したのは今季４度目。スコアは４―０で、ドジャースは連敗を４で止めた。

前日に１２試合ぶりの７号ソロを放ったものの、大谷は打席には立たず、投手に専念した。打撃が本調子ではない中で、ロバーツ監督らとの話し合いの末に出た結論だったが、二刀流ならではの切り替えで臨んだ。「（投打の）どっちかで勝利に貢献できる。打撃が悪くても、しっかりとマウンドで貢献したいという気持ちで、毎回マウンドに行っていた」。４連敗中だったチームを助ける好結果を出した。

一回二死一、三塁のピンチでは、５番の左打者エルドリッジに対し、この日最速の１００・６マイル（約１６２キロ）の直球を投げ込み、最後は足元の方向に曲がるスイーパーで空振り三振。六回一死一塁では、４番デバースから高めの９８・１マイル（約１５８キロ）で空振り三振を奪い、雄たけびを上げた。七回は連打を許したが、相手の走塁ミスもあって無失点で切り抜け、両リーグトップの防御率０・８２をマークした。「投げ心地は今のところいい」と手応えを感じつつ、「あまりまだ、そこ（数字）を気にする段階ではない」と語った。

登板翌日となる１４日のジャイアンツ戦は今季初めて欠場する予定だ。２試合連続で打席に立たないというチームの方針は受け入れており、「明日のオフを利用しながら、自分が納得できる形を（見つけて試合に）出たときにできれば、（休養日を）有効に使えるんじゃないかなと思う」。復調の兆しが見え始めた打撃の改善に意識を向けていた。