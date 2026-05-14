日本マクドナルドは、日本各地の名物のおいしさを詰め込んだ「ご当地マック」シリーズ新作を5月20日から6月中旬まで販売する。価格は「＜朝マック＞北海道じゃがチーズてりやきマフィン」が410円より。

今回発売されるのは、「北海道じゃがチーズてりやき」、「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」、「博多明太バターてりやき」、そして朝マック限定の「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」に加え、「シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味」の全5種。全て新商品となる。

さらに、昨年に引き続き、コカ・コーラがMサイズの約2倍の量になった「グランドコーク」と、マックフライポテトがMサイズの約1.7倍のグランドサイズになった「グランドフライ」が再登場する。

また、今年で40周年を迎える車田正美氏によるマンガ「聖闘士星矢」とのコラボも同時展開され、キャラクターが描かれた数量限定のオリジナルパッケージで、4種類のバーガーが提供される。

今回、メディア向けに実施された試食会にて新商品を撮影できる機会を得たので、本稿で紹介していきたい。

□「ご当地マック」のページ

全5種の「ご当地マック」新商品が登場！ 「聖闘士星矢」コラボの数量限定オリジナルパッケージにも注目

【ご当地マック「聖闘士星矢」篇 30秒】

今回期間限定で発売される「ご当地マック」商品には、3種の新バーガーと朝マック限定の新商品、さらには金沢名物の「黒カレー」を再現した「シャカシャカポテト」が新登場する。

また、「聖闘士星矢」とのコラボとして、4種の新バーガー（朝マック商品を含む）は、キャラクターが描かれた数量限定オリジナルパッケージにて提供されるところも今回注目したいポイント。

「北海道じゃがチーズてりやき」には「ペガサス星矢」、「博多明太バターてりやき」には「アンドロメダ瞬」＆「フェニックス一輝」、「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」には「ドラゴン紫龍」、「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」には「キグナス氷河」がパッケージデザインとして描かれている。

「聖闘士星矢」のコラボに関しては、今回のアンバサダーに起用されている霜降り明星・せいやさんにちなんでいることに加え、「聖闘士星矢」が今年で40周年を迎えることを記念して実現したそうだ。

5月19日から放送される新TVCMでは、せいやさんがTVアニメ「聖闘士星矢」のオープニング曲の替え歌を熱唱。聖衣（クロス）を着用したせいやさんが「ご当地マックにせいや！」と商品のおいしさをおすすめするセリフなども見どころとなっているので、ぜひこちらもチェックしていただきたい。

北海道じゃがチーズてりやき

価格：単品 490円～、バリューセット 790円～

販売時間：10時30分～閉店まで

「てりやきマックバーガー」に北海道じゃがチーズを組み合わせた、まろやかで食べ応えのある一品。ゴロゴロとしたポテトの素材感とチーズやバターの風味が楽しめる

「聖闘士星矢」コラボパッケージ。「北海道じゃがチーズてりやき」には「ペガサス星矢」が描かれている

名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン

価格：単品 490円～、バリューセット 790円～

販売時間：10時30分～閉店まで

黒胡椒でパンチを効かせたジューシーなチキンパティに、シャキシャキのレタスとマヨソース、甘辛い手羽先風ソースを合わせたチキンバーガー。名古屋名物の手羽先の味わいを再現しており、旨さと辛さがやみつきになる

「聖闘士星矢」コラボパッケージ。「名古屋名物 手羽先風黒胡椒ジューシーチキン」には「ドラゴン紫龍」が描かれている

博多明太バターてりやき

価格：単品 490円～、バリューセット 790円～

販売時間：10時30分～閉店まで

「てりやきマックバーガー」に博多明太バターマヨソースとチェダーチーズを組み合わせた、相性抜群の一品。甘辛いてりやきソースとコクのある味わいがベストマッチ

「聖闘士星矢」コラボパッケージ。「博多明太バターてりやき」には「アンドロメダ瞬」＆「フェニックス一輝」が描かれている

シャカシャカポテト 金沢名物黒カレー味

価格：ポテト単品+50円～、バリューセット価格+50円～

販売時間：10時30分～閉店まで

金沢名物である黒カレーのコク深い味わいを再現。食欲をそそるスパイスの香り、ビーフとポークのうま味を楽しめる

黒カレー味の粉は別の小袋で提供される

北海道じゃがチーズてりやきマフィン

価格：単品 410円～、バリューセット 610円～、コンビ 470円～

販売時間：開店～10時30分まで

「北海道じゃがチーズてりやき」の味を、マフィンで朝から味わえる、「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」が登場。シャキシャキのレタスがいい仕事をしており、朝にぴったりな一品に仕上がっている

「聖闘士星矢」コラボパッケージ。「北海道じゃがチーズてりやきマフィン」には「キグナス氷河」が描かれている

グランドコークとグランドフライが再登場！

今回の「ご当地マック」新作の発売に合わせ、コカ・コーラがMサイズの約2倍の量になった「グランドコーク」と、マックフライポテトがMサイズの約1.7倍のグランドサイズになった「グランドフライ」が昨年に引き続き再登場する。

さらに、バリューセット（Mセット）の「コカ・コーラ」と「マックフライポテト」が+200円でグランドサイズに変更可能な「グランドセット」も用意されるので、ぜひ新商品と一緒に楽しんでみてはいかがだろうか。

グランドコーク

価格：単品 440円～、バリューセット価格+100円～

販売時間：開店～閉店まで

※グランドサイズ対象のドリンクは、「コカ・コーラ」「コカ・コーラ ゼロ」「スプライト」「ファンタグレープ」「ファンタメロン」「Qoo 白ぶどう」「爽健美茶」の7種となります。

Mサイズの約2倍の量！ デカい

グランドフライ

価格：単品 490円～、バリューセット価格+100円～

販売時間：10時30分～閉店まで

※クーポンやハッピーセットではご使用になれません。

こちらはマックフライポテトMサイズの約1.7倍となる。マックフライポテトを心ゆくまで楽しもう

グランドセット

価格：バリューセットに+200円

販売時間：10時30分～閉店まで

バリューセットに+200円でグランドセットに変更可能だ

(C)車田正美・東映アニメーション