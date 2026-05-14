新車145万円！ マツダ新型「軽ワゴン」に大注目！

マツダが展開する軽自動車ラインナップのなかで、日常使いにぴったりなサイズ感と広い室内空間で定番のハイトワゴンとして知られる「フレア」。

そんなフレアが2026年1月15日に大幅な一部改良を受け、新しいデザインや最新の安全機能などをまとって発売されました。

【画像】これがマツダ新「“4人乗り”軽ワゴン」です！（60枚）

近所の買い物からちょっとした長距離移動までをマルチにこなせる万能車として安定した人気を誇る同車ですが、今回の一部改良では、エクステリア・インテリアの洗練といった見た目の変化にくわえて、「走りの質感」や「安全装備」といった中身の部分にまでしっかりとメスが入っています。

まずは外観の進化から見ていきましょう。

新型フレアでは、クルマの顔となるフロントバンパーやグリルの造形が大きく変更されました。

新しいフロントグリルには立体的で奥行きのあるデザインが採用され、従来モデルよりもグッとワイドで上質な印象を与えてくれます。

リアバンパーもデザインが一新されたほか、ボディカラーには落ち着きのある「ベルベットダークレッドパール」と、上品な「ルーセントベージュパールメタリック」という2つの新色が追加され、よりエレガントな選択肢が増えました。

インテリアに関しても、インパネ周りのデコレーションパネルのカラー変更や、メーターデザインの刷新が行われ、毎日の運転が少し楽しくなるようなリフレッシュが施されています。

さらに今回の一部改良において注目すべきトピックは、「先進安全装備の大幅なアップグレード」です。

これまでのカメラを用いたシステムから、新たに単眼カメラとミリ波レーダーを組み合わせた最新世代の「デュアルセンサーブレーキサポートII」へと進化を遂げました。

これにより、従来の車両や歩行者にくわえて、自転車や自動二輪車も検知できるようになり、事故が起きやすい交差点での右左折時の衝突回避もしっかりとサポートしてくれます。

また、駐車場などで役立つ低速時のブレーキサポート機能も、これまでの「後退時」だけでなく「前進時」にも対応しました。

さらに、信号待ちの際に前のクルマが発進したことを教える機能にくわえて、「信号が青に変わったこと」を知らせてくれる機能や、車線をはみ出さないようにハンドル操作をアシストする機能も追加されるなど、上級の普通乗用車と遜色ないハイテクな予防安全技術が詰め込まれています。

そして新型フレアは、カタログの数値には現れない「走行性能」や「快適性」の底上げも抜かりありません。

エンジンルームの吸音材（アンダーカバー）を見直したり、クランクシャフト周りの剛性を高めたりすることで、室内に侵入するエンジン音を大きくカット。

さらに、ボディの組み立てに「減衰接着剤」と呼ばれる特殊な素材を採用することで、車体全体の剛性を引き上げつつ不快な振動を抑え込み、ワンランク上の静かで快適な乗り心地を実現しています。

ハンドルの操作感（電動パワーステアリング）も自然でスムーズな味付けに変更され、街中の交差点や車庫入れでの運転がより楽になりました。

この新型フレアはグレード構成も見直され、新グレードの「G」が追加されるなど全6機種の展開となっており、車両価格（消費税込）は、145万5300円から193万9300円に設定されています。

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このように、基本性能をしっかりと磨き上げたマツダの新型フレア。

毎日の生活を支える足だからこそ、ちょっとした見た目の上質さや、最新の安全装備による安心感は大きな魅力です。

堅実なクルマ選びをしたいユーザーにとって、ぜひチェックしておきたい一台と言えるでしょう。

ちなみに新型フレアは、スズキの軽自動車である「ワゴンR」のOEM供給を受けてマツダブランドで販売されているモデルです。