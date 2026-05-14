

福山雅治

福山雅治New Album『超新星』（9月9日発売）の初回限定音源盤＜New-Mix&Remastering Best Album 2000-2020＞に収録される楽曲のリクエスト投票企画がスタートした。

「桜坂」「虹」「milk tea」「家族になろうよ」など、2000年代以降に発表された楽曲を、新たなミックス及びマスタリングで収録するベストセレクション盤となる本作。制作にあたり、当初は過去の CD 売上枚数やストリーミング再生数などの実績をもとにした選曲案も検討されていたが、「長年愛され続けてきた楽曲たち。ファンの皆様に育てていただいた楽曲たちだからこそ“最新こそ最良”の表現で収録出来ればと。ファンの皆様からのリクエストと僕自身のセレクトも交えながら、皆様と一緒にこの作品を作っていけたら───」そんな福山の想いから、今回のリクエスト投票企画の実施が決定した。

さらに収録楽曲リクエスト投票の開始に合わせて、New Album『超新星』の世界観を表現するティザーヴィジュアルの新バージョンも公開となった。

なお、アルバムジャケットアートワークの解禁は６月中を予定している。

リクエスト投票募集期間

5月14日〜5月31日23時59分まで【対象楽曲】・2000 年代以降にリリースされた福山雅治名義の楽曲・2000 年代以降に福山雅治がプロデュースした提供楽曲※一人３曲まで※福山がカバーした他アーティストの楽曲は対象外。※リクエストした楽曲が収録されない場合もあり