東京都と東京観光財団は、「しまぽ通貨」の販売を5月14日正午から開始する。

東京都の島しょ地域の加盟店で利用できるプレミアム付き宿泊旅行商品券。7,000円（税込）で、1セット10,000円分の「しまぽ通貨」を購入できる。10,000円分のうち、3,000円分は宿泊施設でのみ利用できる。対象地域は、大島、利島、新島、式根島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島、父島、母島の11島。

予定販売数は8万セット。2026年度は計12万セット販売予定で、追加販売分は改めて告知する。1人につき合計8セットまで。販売期間は5月14日正午から2027年3月31日まで、なくなり次第終了。有効期限は購入日から180日または2027年3月31日のうち早い日となる。

公式ウェブサイトから電子しまぽ（「東京島めぐりPASSPORT」）に登録することで購入できる。マイナンバーカードや運転免許証などによる本人認証が必要となり、本人認証は5月11日から先行して開始する。

電子しまぽでは島内でデジタル版スタンプラリーも提供している。各島のスタンプ設置場所でQRコードをスキャンすると、島ごとの特徴を絵柄にしたデジタル版スタンプとポイントを獲得でき、集めたポイントに応じて記念品のプレゼントや抽選会に参加できる。