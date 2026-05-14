BTS・JUNG KOOK、新たな“愛車”は約650万円の高級バイク!? SNS投稿に注目「来た」

BTSのJUNG KOOKが、新たに購入した高級バイクを公開し、話題を集めた。

JUNG KOOKは5月13日、自身のSNSアカウントに「来た」という短いコメントとともに、写真を投稿した。

【写真】JUNG KOOK、バイクで疾走！

写真に写っていたバイクは、イタリアの高級モーターサイクルメーカー「Ducati」の代表モデル「パニガーレ V4 S（Panigale V4 S）」とみられる。同モデルは、優れた性能と高級仕様で知られるフラッグシップラインで、韓国での販売価格は約6100万ウォン（約650万円）と伝えられている。

（写真＝JUNG KOOK SNS）

普段からバイク愛を公言してきたJUNG KOOKは、これまでもたびたびライディング姿を公開してきた。2024年に公開されたトラベルバラエティ番組『Are You Sure?!』では、自らバイクを運転する姿を披露し、ファンの心配を集めたこともあった。

当時JUNG KOOKは、「僕は安全にバイクに乗っているので、あまり心配しないでください」とコメントし、ファンを安心させていた。

また今年4月には、自身のSNSを通じて、アルバム『ARIRANG』収録曲『Hooligan』をBGMにしたライディング映像を公開。同映像は現在、再生回数1億1000万回、「いいね」1100万件を記録し、世界的な話題となっている。

（画像＝JUNG KOOK TikTok）

なお、BTSは5月7日と9〜10日（現地時間）、メキシコシティのエスタディオGNPセグロスで開催したワールドツアー「BTS WORLD TOUR “ARIRANG” IN MEXICO CITY」を成功裏に終えた。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。