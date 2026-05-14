　14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比180円高の6万3490円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

67398.90円　　ボリンジャーバンド3σ
64692.87円　　ボリンジャーバンド2σ
63490.00円　　14日夜間取引終値
63272.11円　　13日日経平均株価現物終値
62940.00円　　5日移動平均
61986.83円　　ボリンジャーバンド1σ
61220.00円　　一目均衡表・転換線
59280.80円　　25日移動平均
58015.00円　　一目均衡表・基準線
56574.77円　　ボリンジャーバンド-1σ
56218.40円　　75日移動平均
55065.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
53868.73円　　ボリンジャーバンド2σ
53830.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
51162.70円　　ボリンジャーバンド3σ
50452.70円　　200日移動平均

株探ニュース