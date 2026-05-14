日経225先物テクニカルポイント（14日夜間取引終了時点）
14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比180円高の6万3490円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
67398.90円 ボリンジャーバンド3σ
64692.87円 ボリンジャーバンド2σ
63490.00円 14日夜間取引終値
63272.11円 13日日経平均株価現物終値
62940.00円 5日移動平均
61986.83円 ボリンジャーバンド1σ
61220.00円 一目均衡表・転換線
59280.80円 25日移動平均
58015.00円 一目均衡表・基準線
56574.77円 ボリンジャーバンド-1σ
56218.40円 75日移動平均
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
53868.73円 ボリンジャーバンド2σ
53830.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
51162.70円 ボリンジャーバンド3σ
50452.70円 200日移動平均
株探ニュース
67398.90円 ボリンジャーバンド3σ
64692.87円 ボリンジャーバンド2σ
63490.00円 14日夜間取引終値
63272.11円 13日日経平均株価現物終値
62940.00円 5日移動平均
61986.83円 ボリンジャーバンド1σ
61220.00円 一目均衡表・転換線
59280.80円 25日移動平均
58015.00円 一目均衡表・基準線
56574.77円 ボリンジャーバンド-1σ
56218.40円 75日移動平均
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
53868.73円 ボリンジャーバンド2σ
53830.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
51162.70円 ボリンジャーバンド3σ
50452.70円 200日移動平均
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