アンと私が、メジャーデビューへのカウントダウンシングルとして新曲「悪い電話」を本日配信リリースした。あわせて、同楽曲のMVも公開となった。

本楽曲は、露悪的でありながら人間の持つ欲望やエロスをストレートに表現した歌詞と、キャッチーなメロディーラインに4つ打ちのダンサブルなリズムが心地良いポップロックだという。

MVは、ISSEI TERADAを監督に迎え、どの時代も変わらず存在する悪い“誘惑”を妖艶な世界観でクールに表現した作品に仕上がっているとのことだ。

https://youtu.be/FhgFwBtUuvo

また、明日からは東名阪に及ぶ対バンツアーがスタートする。5月末日をもって脱退の発表が行われた、吉村ハルキ（G）参加のラストツアーとなるので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️「悪い電話」

2026年5月13日 リリース

配信：https://annandme.lnk.to/BootyCall jpeg入稿用

◾️＜TOUR2026″DEBUT＞

2026年

5/14（木）名古屋 CLUB UPSET 18:30/19:00 w/ Ivy to Fraudulent Game

5/15（金）心斎橋 ANIMA 18:30/19:00 w/ bokula.

5/18（月）渋谷 WWW X 18:00/19:00 w/アルカラ

受付URL： https://eplus.jp/sf/detail/3997280001?P6=001&P1=0402&P59=1