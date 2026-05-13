実写映画『ブルーロック』追加キャスト解禁 総勢20名が集結した新ビジュアル公開
高橋文哉が主演する実写映画『ブルーロック』に富本惣昭、木田佳介、東啓介、三浦獠太が出演することが発表され、総勢20名のキャストが集結した新ビジュアルが公開された。
【写真】実写映画『ブルーロック』チームY、チームX、チームWの新キャスト
本作は、累計発行部数5000万部を突破する同名の人気サッカー漫画（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）を実写映画化。日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた 300 人の高校生FWたちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げる物語だ。
この度、冷静な分析力が武器の頭脳派、チームYの二子一揮役に富本、同じくチームYで揺るぎないフィジカルと力強いシュートで見る者を圧倒する大川響鬼役を木田が演じることが発表された。さらに、自分こそがフィールド上のキングだと豪語するチームXの馬狼照英役に東啓介、阿吽の呼吸で相手を翻弄するチームWの双子・鰐間淳壱＆鰐間計助役を三浦が一人二役で演じる。
今回解禁されたビジュアルには、 潔世一を演じる高橋をはじめとするチームZの面々、4月に解禁されたチームV、そして新キャストとして解禁されたチームY、チームX、チームW ら、総勢20名の、ストライカーたちが勢ぞろい。それぞれが己のエゴを剝き出しに、世界一のストライカーを目指して駆け抜ける姿を描いた迫力のビジュアルとなっている。
実写映画『ブルーロック』は、8月7日全国公開。
【写真】実写映画『ブルーロック』チームY、チームX、チームWの新キャスト
本作は、累計発行部数5000万部を突破する同名の人気サッカー漫画（原作：金城宗幸・ノ村優介／講談社「週刊少年マガジン」連載）を実写映画化。日本をサッカーワールドカップ優勝に導くストライカーを育成するため、日本フットボール連合が立ち上げた“青い監獄（ブルーロック）”プロジェクトを舞台に、全国から集められた 300 人の高校生FWたちが、生き残りをかけて熾烈なサバイバルを繰り広げる物語だ。
今回解禁されたビジュアルには、 潔世一を演じる高橋をはじめとするチームZの面々、4月に解禁されたチームV、そして新キャストとして解禁されたチームY、チームX、チームW ら、総勢20名の、ストライカーたちが勢ぞろい。それぞれが己のエゴを剝き出しに、世界一のストライカーを目指して駆け抜ける姿を描いた迫力のビジュアルとなっている。
実写映画『ブルーロック』は、8月7日全国公開。