＜子育てを否定された？＞孫の習い事を巡り娘と噛み合わない。関わり方に悩む中で見えてきたのは…？
孫が生まれると、孫がどのような教育を受けるのか気になるところでしょう。特に自分が子どもの教育に力を入れてきたのであれば、なおさらかもしれませんね。ママスタコミュニティに、こんな相談が寄せられました。
『私には娘が2人います。下の娘が結婚し、現在7歳の孫娘がいます。私は昔から、娘たちの習い事は頑張って送迎をしていました。「バレエを習いたい」と言われれば、送迎も練習も付き合いました。しかし今、娘は孫娘が「バレエを習いたい」と言えば「送迎が大変。振り付けを覚えさせるのが大変」と反対。私が一生懸命やってきたことを却下しています。私が「もっと習い事をやらせたら？」と言うと「嫌だよ。付き合ったり送迎したりするのが面倒じゃん」と返しました。これには自分が頑張ってきたことが全否定された気がして寂しいです。私はこれから娘にどう接すればよいでしょうか』
「子育ての否定」は飛躍しすぎ。娘さんが「面倒」と言うのはなぜ？
面倒くさがり屋さんだから
『単に娘さんが面倒くさがりなだけで、投稿者さんがしてきたことを否定してるわけではないと思う』
娘さんが子どもに習い事をさせたくないのは、本当に面倒くさがり屋だからなのかもしれません。子どもの習い事は1回、2回で終わるものではなく、定期的に通うことになるでしょう。この先長く続けていくことを考えると、送迎スケジュールに追われるのが嫌なのかもしれませんね。
本当は習い事の費用を工面できないのでは
『お金がないのでは？』
『娘さんがパートだとしたら、お金がないんじゃない？』
娘さんが仕事をしているのかはわかりませんが、世帯の収入が少ない場合、子どもの習い事にお金を使えない可能性もあります。月謝が高額だったり、用具をそろえたりするとなると家計への負担も大きくなります。経済的な事情があるものの、それを正直に言えないために、否定的な言い方をしたのかもしれません。
仕事で送迎をする時間がないから
『仕事が忙しいのでは？ 私も仕事をしていたから、習い事は最小限自力でできることしかさせられなかったよ？』
『正社員だとしたら、時間や体力が残ってないんだよ』
娘さんが仕事をしているとしたら、送迎する時間的な余裕がないとも考えられます。送迎の時間までに職場を出られないとしたら、習い事をさせるのは難しくなるでしょう。また仕事をした後で送迎となると、疲れてしまうのかもしれません。
自分がしてもらったようなサポートはできないと思っているから
『投稿者さんが頑張ってサポートしてくれた姿を強く覚えているからこそ、言い方はややぶっきらぼうでも、私には無理だと回答したまででは？』
投稿者さんは娘さんの習い事の送迎やサポートを一生懸命行っていました。娘さんはそのような母親を覚えていて、自分には到底できないと考えているのかもしれませんね。同じようにできないと、投稿者さんに何か言われてしまうのではないか……。そんな思いがあって、最初から習い事をさせないようにしているのでは？ との意見もあります。
娘に依存しすぎ。あなた方は違う人間だよ！
『娘さんには娘さんの考えや立場があり、投稿者さんと同じようにできない部分もあるのでは。それを「私の考えを否定している」と思うのは、なんか違うと思う』
『投稿者さんは、自分がしてあげたかったから娘さんにしただけでしょ？ つまり自己満足。それなのに娘が孫に同じようにしない、「大変だから嫌だ」と言ったら「私は否定された」というのは、娘に依存しすぎだと思う。自分が幸せかどうかを、娘の言動に託すのはよくないよ』
娘さんの習い事を懸命にサポートしてきた投稿者さんは、「娘さんも自分と同じようにできるはず！」と思っているのでしょう。でも実際には娘さんには自身の生活や環境がありますから、投稿者さんが思ったようにならない場合もあるでしょう。そうなると投稿者さんは「自分のしてきたことを否定された」と思ってしまう気持ちもわからなくはありません。でも、それぞれ立場や考え方、経済状況なども違いますから、ここは別に考えることが大切ではないでしょうか。投稿者さんは自分がしてきたことに自信を持ちつつも、娘さんの子育ての仕方とは切り離して考えたほうが気持ちが楽になりそうです。
母娘のギクシャクした関係、どうすればいい？
『今後娘さんとどう関わっていけばいいかなんて。これまで通り接していきましょう』
関係改善のためには、他のママたちがアドバイスをくれたように、まずは「否定された」という受け止め方を変えることから始めるのがよさそうです。そうすれば娘さんへのネガティブな感情も薄れていき、これまでと同じように接することができるようになるでしょう。投稿者さんの態度が戻ることで、娘さんとの関係も改善していくのではないでしょうか。