名曲ぞろいのベスト・アルバム！『ディズニー・チャンネル青春ベスト〜オリジナル・ムービー編〜』
2026年で20周年を迎える『ハイスクール・ミュージカル』を含む、ディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービーの名曲が1枚のCDに！
ベスト・アルバム『ディズニー・チャンネル青春ベスト〜オリジナル・ムービー編〜』の発売が決定。
購入者特典とあわせて紹介していきます。
ベスト・アルバム『ディズニー・チャンネル青春ベスト〜オリジナル・ムービー編〜』
CD発売日：2026年6月17日(水)
予約・詳細：https://dme.universal-music.co.jp/products/uwcd1149
品番：UWCD-1149
仕様：ジュエルケース、スリーブケース付き
CD価格：3,960円（本体 3,600円 税率10%）
2026年に20周年を迎えた大ヒットシリーズ『ハイスクール・ミュージカル』をはじめ、『チーター・ガールズ２』、『キャンプ・ロック』、『レモネード・マウス』など、全世界のティーンの青春を彩ったディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービーの名曲を収録したベスト・アルバム『ディズニー・チャンネル青春ベスト〜オリジナル・ムービー編〜』のCDリリースが6月17日（水）に決定！
ザック・エフロンやヴァネッサ・ハジェンズら出演、サウンドトラックは全米アルバム・チャート1位も記録し、2026年で20周年を迎えたことで再び大きな話題を呼んだ大ヒット作「ハイスクール・ミュージカル」シリーズからトロイとガブリエラによる珠玉のデュエット曲「Breaking Free」と「Gotta Go My Own Way」収録。
加えて、最新作『キャンプ・ロック３（原題）』の公開も控え、話題の『キャンプ・ロック』からデミ・ロヴァートとジョー・ジョナスによる「This Is Me」、実写版『アラジン』でジャスミン役を演じたナオミ・スコットも参加する『レモネード・マウス』から「Determinate」、歌手、女優、活動家として多方面で活躍する世界的スーパースター＝セレーナ・ゴメスが歌唱する『ウェイバリー通りのウィザードたち ザ・ムービー』から「Magic」など、いまなお第一線で活躍するアーティストの名曲を収録。
また、『未来少女ゼノン』や『GO! フィギュア』などディズニー・チャンネル・オリジナル・ムービーのクラシック作品から４曲日本初CD化。アイコニックなディズニー・チャンネルのロゴがデザインされたアナザージャケットのスリーブケースも付いたファン必見のコレクタブルな商品となっています。
購入者先着特典も公開となり、ディズニー・ミュージック・エンポーリアムでは『ハイスクール・ミュージカル』や『キャンプ・ロック』などの人気作品の映画ポスターデザインのカード（全5種よりランダム1枚）、
一般店ではクリアファイル、Amazonではメガジャケが先着でついてくるので早めの予約がおすすめです。
『ディズニー・チャンネル青春ベスト〜オリジナル・ムービー編〜』収録曲
1. Breaking Free／From 『ハイスクール・ミュージカル』Performed by トロイ＆ガブリエラ
2. This Is Me／From 『キャンプ・ロック』Performed by デミ・ロヴァート＆ジョー・ジョナス
3. Supernova Girl ＊日本初CD化／From 『未来少女ゼノン』Performed by クリスチャン・レックス
4. Nothing’s Wrong With Me ＊日本初CD化／From 『彼女はホログラム・スター』Performed by ゼッタ・バイツ
5. Hero／From 『スターにアイ・ラブ・ユー』Performed by クリストファー・ワイルド
6. Bailando En La Ciudad ＊日本初CD化／From 『チアガールズ』Performed by マイラ
7. Determinate／From 『レモネード・マウス』Performed by ブリジット・メンドラー、アダム・ヒックス、ナオミ・スコット、ヘイリー・キヨコ
8. Strut／From 『チーター・ガールズ２』Performed by チーター・ガールズ
9. Go Figure ＊日本初CD化／From 『GO! フィギュア』Performed by エヴァーライフ
10. Gotta Go My Own Way／From 『ハイスクール・ミュージカル２』Performed by トロイ＆ガブリエラ
11. Rush／From 『魔女っこツインズ』Performed by ALY & AJ
12. Magic／From 『ウェイバリー通りのウィザードたち ザ・ムービー』Performed by セレーナ・ゴメス
13. Push It to the Limit／From 『ジャンプ・イン！』Performed by コービン・ブルー
名曲ぞろいのベスト・アルバム！
『ディズニー・チャンネル青春ベスト〜オリジナル・ムービー編〜』の紹介でした。
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