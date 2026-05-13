本木雅弘の長男・UTA、ついにベールを脱いだ“俳優デビュー作”で190センチの圧倒的存在感【Netflix『ガス人間』】
俳優・本木雅弘（60）＆エッセイスト・内田也哉子夫妻の長男で、モデルのUTA（28）が13日、自身のインスタグラムを更新。動画配信サービス「Netflix」の新作『ガス人間』（7月2日より世界独占配信）にて、タイトルロールとなる《ガス人間》をUTAが演じることが発表され、存在感ある姿に反響が集まっている。
【動画】「スケールデカすぎ」UTA“俳優デビュー作”『ガス人間』のティザー予告
UTAは「祝 情報解禁『ガス人間』!! @netflixjp @netflix プロジェクト始動からの3年間、この日を待ち望んでいました。正体不明の正体は自分です！」とコメント。3年前から極秘裏に進んでいたプロジェクトであったことを明かした。
本作で俳優デビューを飾ることについて「とんでもない作品でデビューすることが出来て、最高のプレッシャーと幸せを感じております。片山組の絆と愛は宝物です。『ガス人間』どうぞ皆さま配信を楽しみにお待ちください!!」と喜びを爆発させ、併せて公開されたティザーアート、ティザー予告では、得体の知れない不気味さと、190センチある高身長を活かした圧倒的な存在感を披露している。
この発表に、コメント欄には俳優の賀来賢人、白濱亜嵐、すみれ、佐野玲於、丸山礼ら多くの著名人が続々と反応。ファンからも「数々の映画よりスケールデカすぎて。絶対みます」「最高やね 絶対見る」「待ってました！」「おー！面白そう！」「楽しみすぎる」などと、期待と祝福の声が集まっていた。
【動画】「スケールデカすぎ」UTA“俳優デビュー作”『ガス人間』のティザー予告
UTAは「祝 情報解禁『ガス人間』!! @netflixjp @netflix プロジェクト始動からの3年間、この日を待ち望んでいました。正体不明の正体は自分です！」とコメント。3年前から極秘裏に進んでいたプロジェクトであったことを明かした。
この発表に、コメント欄には俳優の賀来賢人、白濱亜嵐、すみれ、佐野玲於、丸山礼ら多くの著名人が続々と反応。ファンからも「数々の映画よりスケールデカすぎて。絶対みます」「最高やね 絶対見る」「待ってました！」「おー！面白そう！」「楽しみすぎる」などと、期待と祝福の声が集まっていた。