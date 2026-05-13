こどものほん編集部公式SNSアカウントにて絵本『ぱんけーき つくろ！』（マイクロマガジン社）のプレゼントキャンペーンが実施される。

【画像】絵本『ぱんけーき つくろ！』のプレゼントキャンペーン

こどものほん編集部公式SNSアカウントにてフォロー＆リポスト（Instagramではいいね）をすると、抽選で2名に絵本『ぱんけーき つくろ！』がプレゼントされる。

「ぱかっ！」「しゃかしゃか」「とくとくとく……」「まぜまぜ」「しゅわ～」「ふんわり ぽーん！」みんなが だいすきふんわりあま～い ぱんけーきえほんを みながら、わって、そそいで、まぜて、やいて、たべてみよう！

■キャンペーン応募方法①こどものほん編集部 公式SNSアカウントをフォロー・こどものほん編集部 公式X（旧Twitter）アカウント・こどものほん編集部 公式Instagramアカウント②キャンペーンポストをRP（Instagramでは「いいね」）リポストで当選確率が2倍に。（スクリーンショットでも可。Instagramでは、画像に@kodomono_honをタグ付け。）③応募完了応募期間：2026年6月10日まで注意事項※2026月6月中にご当選した方にのみ、DMにてご連絡。※アカウント非公開設定の方は抽選の対象外となる。※発送は日本国内のみとなる。※未成年者の方は保護者の同意を得てご応募を。※抽選および当選結果などに関するお問い合わせには応じない。※お送りするダイレクトメッセージには、配信日より5日以内に必ずご返信を。※期限までに登録が確認できなかった場合は、当選の権利を無効となる。

なりすましアカウントに注意※こどものほん編集部のアカウント以外からDMを送ることは一切なし。※当選者様にご回答いただく情報は、商品のお届けするために必要な情報のみで、クレジット番号や暗証番号等をおききすることはなし。※なりすましアカウントと思われる不審なDMを受け取った場合はすみやかに削除し、被害防止のため当該アカウントのブロックを。

■著者情報近藤幸子料理研究家、管理栄養士。料理教室「おいしい週末」を主宰するかたわら、書籍や雑誌、テレビなどで幅広く活躍中。好きなパンケーキのトッピングは、もりもり生クリームとメープルシロップ。

鈴木泰介料理写真を得意とするフォトグラファー。東京工芸大学芸術学部写真学科卒業。料理写真家木村拓氏に師事。2010年独立。好きなパンケーキのトッピングは、カリカリベーコンと目玉焼き。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）