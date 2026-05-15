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前岡歯科医院の院長、前岡遼馬先生が、YouTubeチャンネル「歯科医の暴露チャンネル【前岡遼馬】」で「【エビデンスあり】キシリトール、ビタミン、プロバイオティクスの効果を歯科医師が徹底解説！」を公開した。歯に良いとされる成分も「やり方を間違えれば、あなたの期待とは真逆の結果を招く」とし、科学的根拠に基づいた正しい摂取方法を解説している。



前岡先生はまず、歯に良い代名詞ともいえるキシリトールについて言及。キシリトールは虫歯菌が消化できずエネルギーを無駄遣いするため、「まさに虫歯菌にとっては天敵のような存在」だと語る。しかし、食後に市販のガムを1粒噛む程度の習慣では「気休めにしかならない」と指摘した。絶大な効果を発揮させるためには、含有率100%の製品を選び、1日に合計5〜10gを3回以上に分けて摂取し、成分を口内に行き渡らせるために1回につき「最低でも5分以上」噛み続けることが推奨されるという。さらに、口腔内の細菌環境が変化するまで、最低でも3ヶ月は継続する必要があると解説した。



続いて、近年注目を集めるビタミンDについて解説した。ビタミンDには免疫機能を調整し、体内の炎症を抑える働きがあるため、歯周病の治療においては炎症をコントロールする「消防士」として有効である。一方で、虫歯予防の観点から見ると「低確実性の結論」にとどまっており、虫歯を減らす可能性はあるものの、ビタミンDを摂れば虫歯にならないと考えるのは早計であり、あくまでお守りのようなものだと説明した。過度な摂取は高カルシウム血症などの副作用を引き起こす恐れもあるため、適量を見極める重要性を説いた。



さらに、プロバイオティクス（善玉菌）の口腔内における役割にも触れた。プロバイオティクスを摂取することで、口の中の悪玉菌から住み着く場所や栄養を奪う「陣取り合戦」に勝ち、歯周病治療の「応援団」として非常に優秀な働きをすると説明。ただし、どんなに優れた菌を取り入れても、土台となる適切な歯磨きができていなければ効果は薄いと語り、あくまで基本のケアの上に成り立つ「プラスアルファの存在」であると念を押した。



「健康というのは、何か一つの成分だけで成り立つものではなく、さまざまな要素のバランスの上に成り立っている」と前岡先生は結論付ける。イメージに振り回されることなく、科学的根拠に基づいた正しい知識と方法でケアを継続することが、将来の歯の健康を左右する大きな分かれ道となるだろう。