【岩手県】「世界観のある雪景色」を楽しむ。夏油高原温泉郷の魅力とは？ 足元湧出の秘湯やスキー場も
夏油（げとう）高原温泉郷は、岩手県北上市に位置し、奥羽山脈のふところに抱かれた大自然の恵みを存分に味わえる温泉地です。
ここには「夏油温泉」「入畑（いりはた）温泉」「瀬美温泉」「水神温泉」「夏油高原温泉」という個性豊かな5つの温泉が集まっており、宿泊はもちろん日帰り入浴でも多彩な湯巡りを楽しむことができます。
なかでも「夏油温泉」は、全国名湯100選にも選ばれた歴史ある秘湯として知られています。その最大の特徴は、5つの露天風呂すべてが湯船の底から直接お湯が湧き出す「足元湧出」であること。酸化していない新鮮な源泉をそのまま堪能できるぜいたくな体験がかないます（※冬季は閉鎖）。
また「瀬美温泉」は、美肌に導くとされる弱アルカリ性の優しいお湯が特徴で、美人の湯として親しまれています。
渓流の音を聴きながら、日常の喧騒（けんそう）を忘れて心身ともに癒やされるひとときを過ごせるのが、この温泉郷の最大の魅力といえるでしょう。
冬の主役は何といっても「夏油高原スキー場」です。圧倒的な積雪量と良質なパウダースノーを誇り、ウィンタースポーツ愛好家から絶大な支持を得ています。
グリーンシーズンには、ゴンドラ遊覧で高原の景色を楽しむことも可能。自然の驚異を感じたいなら、国の特別天然記念物に指定されている「天狗の岩」ははずせません。巨大な石灰華ドームは、見る者を圧倒するスケールです。
その他、北上カントリークラブでのゴルフや、古民家カフェでのゆったりとしたティータイムなど、アクティブ派もゆったり派も満足できる施設がそろっています。
温泉街から少し足を延ばせば、入畑ダム展望広場からの絶景も楽しめ、1日中飽きることなく過ごすことができます。
「ミニマルで世界観のある雪景色を楽しみたい」（20代女性／東京都）」
「素敵な雰囲気だったから」（20代女性／神奈川県）」
「スキー場がそばにあるから」（60代男性／宮城県）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
ここには「夏油温泉」「入畑（いりはた）温泉」「瀬美温泉」「水神温泉」「夏油高原温泉」という個性豊かな5つの温泉が集まっており、宿泊はもちろん日帰り入浴でも多彩な湯巡りを楽しむことができます。
なかでも「夏油温泉」は、全国名湯100選にも選ばれた歴史ある秘湯として知られています。その最大の特徴は、5つの露天風呂すべてが湯船の底から直接お湯が湧き出す「足元湧出」であること。酸化していない新鮮な源泉をそのまま堪能できるぜいたくな体験がかないます（※冬季は閉鎖）。
渓流の音を聴きながら、日常の喧騒（けんそう）を忘れて心身ともに癒やされるひとときを過ごせるのが、この温泉郷の最大の魅力といえるでしょう。
「夏油高原温泉郷」周辺には何がある？温泉郷の周辺には、アクティビティや自然の神秘を感じられるスポットが充実しています。
冬の主役は何といっても「夏油高原スキー場」です。圧倒的な積雪量と良質なパウダースノーを誇り、ウィンタースポーツ愛好家から絶大な支持を得ています。
グリーンシーズンには、ゴンドラ遊覧で高原の景色を楽しむことも可能。自然の驚異を感じたいなら、国の特別天然記念物に指定されている「天狗の岩」ははずせません。巨大な石灰華ドームは、見る者を圧倒するスケールです。
その他、北上カントリークラブでのゴルフや、古民家カフェでのゆったりとしたティータイムなど、アクティブ派もゆったり派も満足できる施設がそろっています。
温泉街から少し足を延ばせば、入畑ダム展望広場からの絶景も楽しめ、1日中飽きることなく過ごすことができます。
「世界観のある雪景色を楽しみたい」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
「ミニマルで世界観のある雪景色を楽しみたい」（20代女性／東京都）」
「素敵な雰囲気だったから」（20代女性／神奈川県）」
「スキー場がそばにあるから」（60代男性／宮城県）」
※All About ニュース編集部が実施した「冬に行きたい温泉地」に関するアンケートより抜粋（調査期間：2026年1月14〜15日、回答者250人）
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)